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У троих россиян в Казани подтвержден коронавирус

  • 26.02.2020, 23:05
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У троих россиян в Казани подтвержден коронавирус
Иллюстрационное фото

По всему миру число заразившихся коронавирусом сейчас превышает 80 тысяч.

У троих россиян с круизного лайнера «Даймонд Принсесс», эвакуированных в Казань из Японии, подтверждено заболевание коронавирусом нового типа, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Восемь пассажиров судна были доставлены в Россию 23 февраля из Токио. На «Даймонд Принсесс» была обнаружена инфекция, после чего судно встало в карантин у порта Иокогамы. Это решение властей критиковалось частью экспертного сообщества, предположившего, что изоляция больных пассажиров со здоровыми в одном закрытом пространстве приведёт к распространению болезни.

Всего на борту были 24 гражданина России. Кроме восьми, эвакуированных в Казань, семеро были доставлены во Владивосток. Остальные покинули корабль ранее или отказались от эвакуации в Россию.

В среду российское правительство предприняло ряд мер для борьбы с распространением вируса. В частности, россиян призвали воздержаться от посещения Италии. С 28 февраля введен запрет на выдачу виз гражданам Ирана. Кроме того, будет ограничено авиасообщение с Южной Кореей. Во всех этих странах зафиксированы вспышки заболевания.

По всему миру число заразившихся коронавирусом нового типа сейчас превышает 80 тысяч. Число умерших превысило 2700 человек. В России под наблюдением из-за подозрения на возможность инфицирования коронавирусом находятся более 8 тысяч человек.


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