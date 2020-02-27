Турецких военных в Сирии атаковали с воздуха 11 27.02.2020, 8:21

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В ответ была проведена операция против сил Асада.

В результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в сирийском Идлибе погибли двое военнослужащих ВС Турции.

Как сообщает «Анадолу», еще двое турецких военных получили ранения.

Согласно информации Министерства национальной обороны Турции, ответным ударом турецкие военные нейтрализовали 114 солдат режима.

По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожены зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что турецкие военные намерены оттеснить силы режима Башара Асада за территорию своих наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб.

Россия контролирует воздушное пространство на северо-западе Сирии и ежедневно с воздуха атакует сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией.

Ранее Анкара потребовала от Сирии до 26 февраля отвести свои войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов. В противном случае Эрдоган пообещал начать полномасштабную военную операцию в Сирии.

В ходе наступления сил Асада на последний оплот сирийской оппозиции турецкие наблюдательные пункты оказались на территории, занятой сирийской армией.

В последнее время Анкара направила тысячи солдат и грузовиков с военной техникой в Идлиб для поддержки повстанцев.