закрыть
27 февраля 2020, четверг, 12:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Украинский биатлонист о Раубичах: На трассе грязный снег, все буграми, криво-косо

21
  • 27.02.2020, 8:44
  • 6,231
Украинский биатлонист о Раубичах: На трассе грязный снег, все буграми, криво-косо
Фото: minsknews.by

Спортсмен удивлен, как вообще удалось провести суперспринт в таких условиях.

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал ресурсу biathlon.com.ua о суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах.

— По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим.

Я бы не сказал, что это чемпионат второго плана. Здесь стартуют 120 человек и стартуют довольно сильные ребята. Много стран принимают участие. Здесь тоже не так и просто в десятку даже въехать, если разобраться.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип