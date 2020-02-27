Украинский биатлонист о Раубичах: На трассе грязный снег, все буграми, криво-косо 21 27.02.2020, 8:44

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Фото: minsknews.by

Спортсмен удивлен, как вообще удалось провести суперспринт в таких условиях.

Украинский биатлонист Артем Прима рассказал ресурсу biathlon.com.ua о суперспринте на чемпионате Европы в Раубичах.

— По трассе сильно большая «каша». Спасибо, что смогли вообще провести этот старт. Но «каша», конечно, очень большая: грязный снег, все буграми, криво-косо. Спасибо и на этом, что не на асфальте бежим.

Я бы не сказал, что это чемпионат второго плана. Здесь стартуют 120 человек и стартуют довольно сильные ребята. Много стран принимают участие. Здесь тоже не так и просто в десятку даже въехать, если разобраться.