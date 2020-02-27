закрыть
27 февраля 2020, четверг, 12:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

На чеченского блогера напали с молотком

  • 27.02.2020, 8:51
  • 2,993
На чеченского блогера напали с молотком

Тумсо Абдурахманов обезоружил нападавшего и снял видео, на котором задает ему вопросы.

Неизвестный мужчина проник в квартиру чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, когда тот спал, и ударил его молотком. Об этом нападении в среду, 26 февраля, сообщает правозащитная организация "Вайфонд". Абдурахманов сумел защититься, отобрал у нападавшего молоток и вызвал полицию. Блогер сейчас в больнице, он получил удар по голове. Где находится нападавший, не сообщается, передает dw.com.

"Вайфонд" опубликовал видео, которое снял сам Абдурахманов. На нем видно, что мужчина, предположительно, совершивший нападение, лежит в луже крови и отвечает на вопросы блогера. Мужчина говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, его к блогеру прислал "Абдурахман из Грозного". Мужчина при этом говорит: "Мать моя у них".

Блогер Абдурахманов вынужден был бежать из Чечни

Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Блогер создал канал в YouTube, где публикует ролики с критикой властей Чечни. По данным "Кавказского узла", Абдурахманов сейчас живет в Польше.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в 2019 году записал видеообращение к Абдурахманову, в котором объявил его своим врагом и пообещал найти его. Даудов возмутился тем, что блогер назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем. Даудов не объявлял кровной мести, а просто пообещал призвать блогера к ответу за клевету, заявил позднее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип