На чеченского блогера напали с молотком 27.02.2020, 8:51

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Тумсо Абдурахманов обезоружил нападавшего и снял видео, на котором задает ему вопросы.

Неизвестный мужчина проник в квартиру чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, когда тот спал, и ударил его молотком. Об этом нападении в среду, 26 февраля, сообщает правозащитная организация "Вайфонд". Абдурахманов сумел защититься, отобрал у нападавшего молоток и вызвал полицию. Блогер сейчас в больнице, он получил удар по голове. Где находится нападавший, не сообщается, передает dw.com.

"Вайфонд" опубликовал видео, которое снял сам Абдурахманов. На нем видно, что мужчина, предположительно, совершивший нападение, лежит в луже крови и отвечает на вопросы блогера. Мужчина говорит, что его зовут Руслан и что он хотел просто напугать Абдурахманова. По словам нападавшего, его к блогеру прислал "Абдурахман из Грозного". Мужчина при этом говорит: "Мать моя у них".

Блогер Абдурахманов вынужден был бежать из Чечни

Тумсо Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Блогер создал канал в YouTube, где публикует ролики с критикой властей Чечни. По данным "Кавказского узла", Абдурахманов сейчас живет в Польше.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов в 2019 году записал видеообращение к Абдурахманову, в котором объявил его своим врагом и пообещал найти его. Даудов возмутился тем, что блогер назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем. Даудов не объявлял кровной мести, а просто пообещал призвать блогера к ответу за клевету, заявил позднее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.