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Минздрав пустил ситуацию с коронавирусом в Беларуси на самотек?

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  • 27.02.2020, 9:03
  • 12,917
Минздрав пустил ситуацию с коронавирусом в Беларуси на самотек?

Граждан, прибывших из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана через российскую границу, никто не проверяет.

Граждан, прибывающих из неблагоприятных по коронавирусу регионов через РФ в Беларусь, просят самостоятельно пройти медицинский контроль в медучреждениях РБ, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает interfax.by.

Гражданам, прибывшим в РБ из Италии, Южной Кореи, Ирана, Китая либо других стран, и не прошедших санитарно-карантинный контроль на границе (прибывшим автотранспортом из Российской Федерации), "после прибытия к месту проживания обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (по телефону) с указанием информации о прибытии из стран, неблагополучных по коронавирусу, для организации за вами медицинского наблюдения", - отметили в министерстве здравоохранения.

Там напомнили, что при появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.


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