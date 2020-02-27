Минздрав пустил ситуацию с коронавирусом в Беларуси на самотек? 58 27.02.2020, 9:03

12,917

Граждан, прибывших из Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана через российскую границу, никто не проверяет.

Граждан, прибывающих из неблагоприятных по коронавирусу регионов через РФ в Беларусь, просят самостоятельно пройти медицинский контроль в медучреждениях РБ, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает interfax.by.

Гражданам, прибывшим в РБ из Италии, Южной Кореи, Ирана, Китая либо других стран, и не прошедших санитарно-карантинный контроль на границе (прибывшим автотранспортом из Российской Федерации), "после прибытия к месту проживания обратиться в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения по месту жительства (по телефону) с указанием информации о прибытии из стран, неблагополучных по коронавирусу, для организации за вами медицинского наблюдения", - отметили в министерстве здравоохранения.

Там напомнили, что при появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.