В Мадриде впервые прошел испано-каталонский «диалог на равных» 27.02.2020, 9:16

Делегации возглавляли испанский премьер-социалист Педро Санчес и лидер Каталонии Ким Торра.

В Мадриде в среду, 26 февраля, прошла первая встреча в рамках так называемого "диалога на равных" между центральным правительством и каталонской региональной администрацией. Делегации возглавляли соответственно испанский премьер-социалист Педро Санчес и лидер Каталонии националист Ким Торра. Цель диалога - решить конфликт между центром и регионом, возникший в связи со стремлением Каталонии к независимости, сообщает dw.com.

Встреча, как явствует из совместного заявления ее участников, "прошла в конструктивной обстановке и заложила основу для продолжения переговоров". Однако, стороны пока не нашли каких-либо взаимоприемлемых решений и лишь констатировали существующие "глубокие разногласия".

Позиция сторон

Газета АВС напоминает, что решение о ведении "диалога на равных", как будто бы речь шла о двух суверенных государствах, было принято по инициативе Левой республиканской партии Каталонии (ЛРПК), входящей в правящую в регионе коалицию. За согласие на диалог депутаты ЛРПК в парламенте Испании помогли Санчесу получить пост премьера и сформировать свое правительство.

Между тем, Санчес, хотя и согласился на переговоры, но утверждает, что не намерен выполнять требования ЛРПК - предоставить Каталонии право на самоопределение и амнистировать девятерых каталонских политиков, осужденных за попытку отделить регион от Испании в 2017 году. Он предлагает лишь пакет мер для улучшения социально-экономической ситуации в регионе.

Скрытые мотивы

По мнению другого издания - El Confidencial, обе стороны сознают, что у диалога пока нет видимых перспектив - из-за непримиримости позиций. ЛРПК и ее партнер - партия "Вместе за Каталонию" - не могут отказаться от идеи независимости, опасаясь потерять свой националистически настроенный электорат. Ну а правительство не может пойти на раздел страны, поскольку это противоречит конституции и воле большинства испанцев.

Но при этом участники переговоров преследуют свои цели. Так, по мнению газеты Mundo, Санчес надеется, что ЛРПК поможет ему принять в парламенте госбюджет на 2020 год, без чего премьер не сможет далее находиться у власти. Ну а каталонцам диалог нужен, чтобы продемонстрировать волю к поиску независимости и способность влиять на центральное правительство.

Парламентская оппозиция протестует

Лидер правоцентристской оппозиции в парламенте Пабло Касадо подверг резкой критике переговорный процесс. Он опасается, что Санчес ради сохранения собственной власти может все же пойти на уступки сепаратистам и в плане независимости, и в плане амнистии.

Премьер подвергается критике и со стороны лидеров других регионов Испании, в том числе своих коллег-социалистов. Регионалы считают, что Санчес предлагает Каталонии дополнительное финансирование за счет предназначенных им ассигнований.