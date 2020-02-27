Трамп назначил Пенса ответственным за борьбу с коронавирусом на национальном уровне 27.02.2020, 9:30

Майк Пенс

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По словам президента США, его администрация готова делать все, чтобы предотвратить эпидемию.

Президент Дональд Трамп заявил, что вице-президент Майк Пенc будет назначен ответственным за борьбу с коронавирусом на национальом уровне. Трамп сказал об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Белом доме в среду вечером, сообщает «Голос Америки».

«Я объявляю, что назначаю вице-президента Майка Пенса ответственным за это, и что Майк будет работать с врачами и другими специалистами из [собраной нами] команды. Это блестящая команда, я провел с ней много времени за последние пару недель. Это невероятно одаренные люди, и Майк будет ими руководить и докладывать обо всем лично мне. – сообщил президент Трамп, – Майк Пенс прекрасно себя зарекомендовал во многих вещах, в том числе в области здравоохранения, когда он был губернатором штата Индиана, и власти многих других штатов внимательно следили за его свершениями и реформировали свои системы здравоохранения по образцу системы в Индиане. И я действительно считаю его экспертом в этой сфере».

«Мы готовы адаптироваться и готовы делать все, что нужно по мере распространения болезни – если она будет распространяться», – также сказал глава Белого дома, отметив, что США потратят любые необходимые средства на борьбу с коронавирусом. Он добавил, что его правительство, в качестве одной из мер, может прекратить транспортное сообщение с Италией и Южной Кореей, однако сейчас для этого «неподходящее время», уточнил президент.

«Мы приняли на раннем этапе несколько очень хороших решений – решений, которые были высмеяны в самом начале. Мы закрыли наши границы для рейсов, прибывающих из определенных районов... пораженных коронавирусом. И мы сделали это заранее», – подчеркнул президент.

По словам Трампа, приоритетом номер один сейчас являются «здоровье и безопасность американцев». Президент заверил, что риск заражения коронавирусом для американцев «остается очень низким». По его словам, на сегодняшний день в США зафиксировано только 15 случаев заражения коронавирусом, и почти во всех случаях больные уже идут на поправку.

Вице-президент Майк Пенс, также принимавший участие в пресс-конференции, подчеркнул, что, несмотря на небольшой риск вспышки в США, президент поручил своей команде «предпринять все шаги, необходимые для того, чтобы по-прежнему гарантировать здоровье и благополучие американцев».

«Люди в этой стране могут быть уверены, что под Вашим руководством мы будем продолжать использовать все ресурсы федерального правительства в координации с нашими партнерами в штатах и на местах... для эффективного ответа на хронический вирус здесь в Соединенных Штатах», - подчеркнул Пенс.

Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар высоко оценил своевременные и эффективные действия администрации Трампа, которые помогли избежать вспышки коронавируса в США.

«Ранние и решительные действия президента, включая ограничения на поездки, позволили нам выиграть невероятно ценное время. Это помогло нам сдержать распространение вируса, разобраться с имеющимися у нас случаями и подготовиться к тому, что нам понадобится для смягчения более широкого распространения инфекции в Соединенных Штатах», - подчеркнул Азар.

По его словам, нынешняя ситуация может быстро поменяться: власти ожидают появления в США новых случаев заболевания.

«Поэтому мы напоминаем американскому обществу и нашим партнерам в государственном, местном и частном секторах, что они должны знать о том, как может выглядеть более масштабный ответ [на возможную вспышку]», - заявил Азар.