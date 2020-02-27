Момент истины: кто и почему развязал «нефтяную войну» между Москвой и Минском? 4 27.02.2020, 9:52

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После небольшой паузы разборки между российскими и белорусскими властями неизбежно продолжатся.

Конфликт между Беларусью и Россией из-за условий поставок нефти длится уже много лет, то затухая, то вновь вспыхивая. Издание «Салідарнасць» разбирается в причинах разногласий, которые привели к хронической ссоре.

На минувшей неделе Лукашенко заявил, что Путин выразил готовность компенсировать Беларуси потери, связанные с изменением условий поставок российской нефти в нашу страну в 2020-м. Первоначально называлась сумма около 300 миллионов долларов, на следующий день она выросла до 430 миллионов USD.

Правитель Беларуси назвал это предложение «неожиданным»: «Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Хоть какое-то движение вперед».

Впрочем, стоит отметить, что московские источники гораздо более скупы на конкретику в этом вопросе. На портале российского президента лишь сообщается, что 21 февраля у Путина состоялся телефонный разговор с Лукашенко, во время которого «особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере». Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков тоже отказался говорить о деталях. И лишь министр энергетики РФ Александр Новак подтвердил, что российская сторона предложила снижать премии нефтяным компаниям на 2 доллара за тонну каждый год, чтобы частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.

В то же время Беларуси пока не удалось найти общий язык с пятью крупнейшими нефтяными компаниями России. «Белнефтехим» сообщил, что в марте «черное золото» в нашу страну будут поставлять более мелкие производители и азербайджанская корпорация Socar.

Возможно, в ближайшие дни-недели наступит «потепление» в нефтяном вопросе. Но в любом случае «зима близко»: после небольшой паузы разборки между российскими и белорусскими властями неизбежно продолжатся. И вот почему.

Путин пытается пересмотреть сделку, которую Лукашенко заключил с Ельциным

Первые нефтегазовые конфликты у Беларуси с Россией начались после прихода Владимира Путина в Кремль. Второй президент России попытался пересмотреть стратегическую сделку, которую Лукашенко заключил с его предшественником.

В контексте белорусско-российских отношений часто вспоминают про договор о создании союзного государства. Но на самом деле это была пакетная сделка, совокупность соглашений в экономической и военно-политической сферах.

Суть этой стратегической сделки очень проста: геополитическая лояльность в обмен на экономическую поддержку.

Беларусь отказалась от евроатлантических устремлений, согласилась участвовать в интеграционных процессах, инициируемых Россией на постсоветском пространстве, и прикрывать РФ на западном направлении в военном смысле.

В свою очередь, Кремль обязался предоставить Беларуси скидки на нефть и газ, безбарьерный доступ к российскому рынку, а также внушительную финансовую поддержку.

В 1990-х годах Россия чувствовала себя очень уязвимой, особенно на фоне чеченских войн, экспансии НАТО и ЕС на восток, и такая сделка её устраивала вполне. Ревизия договоренностей началась в XXI веке.

Владимир Путин недвусмысленно сформулировал: Беларусь может рассчитывать на энергоносители по низким ценам только при условии создания союзного государства – но не в том формате, который был прописан в договоре 1999 года, а «на основе Конституции Российской Федерации», с центром принятия всех экономических и военно-политических решений в Москве.

Так что, если мы хотим понять суть нынешних нефтяных конфликтов, интеграционного ультиматума, предъявленного в 2018-м, и конечные цели, которые Россия преследует, нужно обратиться к 2002 году. Просто в начале 2000-х российское руководство рассчитывало достичь своеобразного пакта о разделе сфер влияния с Западом и по этой причине не так активно продвигало интеграционную повестку с Беларусью.

Несмотря на идеи Владимира Путина вроде вхождения Беларуси в состав России шестью областями, Москва в целом была привержена этой сделке вплоть до 2014 года. Хотя искрило порой по полной программе: вплоть до краткосрочного прекращения транзита нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

К 2014 году российские элиты окончательно осознали невозможность заключения джентльменского соглашения с Западом о разделе сфере влияния и начали действовать в одностороннем порядке, оформляя свою зону привилегированных интересов с помощью силового инструментария, что было продемонстрировано на примере конфликта с Украиной. И эти изменения в стратегической культуре Кремля имели самые кардинальные последствия для отношений с Беларусью.

Интеграционные субсидии, или так называемая геополитическая рента, начали уменьшаться. Параллельно Россия стала предъявлять новые требования: как, например, размещение своей военной базы в Беларуси и создание единой военной организации союзного государства с командованием в Москве.

После этого Кремль перешел к выстраиванию отношений с Беларусью на совершенно иной платформе – принуждению к «глубокой интеграции» через давление.

На данный момент Россия де-факто является единственным поставщиком нефти и газа в Беларусь.