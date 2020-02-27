«Там была мясорубка» 3 27.02.2020, 10:08

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Почему предприятие отказывается возмещать ущерб родственникам погибших рабочих?

Бригада рабочих из восьми человек Мозырского филиала треста «Белсантехмонтаж №1» в сентябре 2018 года возвращалась из Островца, где работала на стройке АЭС.

На 104-м километре трассы Минск — Гомель произошла авария – в машину, которая перевозила рабочих, врезался автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель. В том ДТП погиб муж Марины Земецкой – Александр. Женщина рассказала съемочной группе «Имею право» телеканала «Белсат», что рабочее оборудование перевозилось в салоне вместе с людьми.

«Там была мясорубка, там было 70 килограммов железок», – рассказывает Марина Земецкая.

Суд признал виновным в ДТП водителя автомобиля, который врезался в машину с рабочими. Он также погиб.

«Последствия перевозки инструментов и другие нарушения техники безопасности не были расследованы должным образом», – говорит Марина Земецкая.

В аварии погиб еще один рабочий бригады – 38-летний Виталий Шевко. Без отца остались двое детей.

«Старшему сынишке исполнилось 14 лет, доченьке – три года», – рассказывает отец Виталия, Дмитрий.

Предприятие «Белсантехмонтаж №1» оплатило траурную церемонию и надгробные памятники, выплачивает пенсию по потере кормильца. Компенсировать же моральный ущерб пострадавшим в той аварии и родственникам погибших отказывается.

«Суд принял решение: выплатить нам эти моральные потери. Но организация подала на апелляцию, рассмотрение апелляции состоялось 27 декабря, – говорит Марина Земецкая. – Решения суда осталось в силе, но организация не платит».

«Наша организация не признает этих исков»

Виктору Рабенку повезло: он в аварии выжил. Доктор в больничном листе написал, что у Виктора – бытовая травма. Ему пришлось через суд добиваться, чтобы травмы признали производственными. Он потерял 80 процентов трудоспособности. До того трагического ДТП он проработал в «Белсантехмонтаже» 18 лет, имеет много грамот и благодарностей.

«Суд мне присудил 35 тысяч [рублей], чтобы они мне выплатили. Но они только часть денег перечислили, остальное – ничего не выплатили», – говорит Виктор.

Корреспонденты «Имею право» направились в «Белсантехмонтаж», чтобы узнать, почему организация отказывается компенсировать моральный ущерб. Начальник охраны труда треста «Белсантехмонтаж №1» Александр Романович так прокомментировал позицию предприятия:

«Наша организация не признает этих исков, ведь на самом деле не было несчастного случая на производстве. Реально признавать людей пострадавшими в несчастном случае, которые оставили место работы и не понятно где получили травмы, увечья, в том числе и смертельные повреждения. Неправомерно».

Чтобы добиться достойной компенсации, родственники пострадавших обратились за помощью к правозащитникам.

«Хотя прямой вины нанимателя нет, но ведь автомобиль – это источник повышенной опасности, – говорит Леонид Судаленко, представитель профсоюза РЭП. – И, согласно Гражданскому кодексу, собственник этого источника, даже без своей вины, должен компенсировать моральный ущерб».