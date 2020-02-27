Серпом по планам Лукашенко 9 Янка Грыль, «БелГазета»

27.02.2020, 10:18

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Последние события показали, как легко рушится выстроенная диктатором «система».

Белорусские власти не ищут легких путей. Если покупать нефть, то только танкерами и без премии поставщикам. Если торговаться за газ, то требовать цену, по которой его потребляет сам продавец. Если наращивать ВВП, то до краев, а не на полшишечки. Если снижать ВВП, то так, чтобы за месяц-другой выбрать весь годовой прогноз. Если реформировать оплату труда бюджетников, то так, чтобы бюджетники пожалели о трудоустройстве. А чуть что - уйдем в землянки.

21 февраля Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Лукашенко - об этом дружно заявили сам Лукашенко и пресс-секретарь руководителя РФ Дмитрий Песков. Владимир Владимирович сделал Александру Григорьевичу некое предложение по поставкам нефти, названное белорусским правителем «неожиданным». Отвыкли мы как-то в последнее время от приятных неожиданностей, верно? Будем снова привыкать с легкой руки Владимира Владимировича!

Итак, по словам правителя нашего государства, Россия наконец-то созрела возместить Беларуси потери последней от маневра в нефтедобывающей отрасли в размере $300 млн. Об этом Лукашенко поведал на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

«Правитель РФ позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в т.ч. и по поставкам нефти в РБ. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся просчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу».

Кроме того, правитель РБ вызвался помочь главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину достроить космодром «Восточный», а «Рос-атому» - АЭС в Египте. Так сказать, чтобы два раза не вставать. И дал поручение премьеру Сергею Румасу договориться наконец с Россией о нефти, а то неудобно уже как-то.

В общем, поведал Лукашенко, «Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020г. потеряем к уровню прошлого года». Уже прозвучала безошибочно выдающая авторство идея компенсировать $300 млн в том числе за счет премии нефтяных компаний. Естественно, пока это все писано вилами по воде и находится в стадии обсуждения. «Основываясь на обсуждении, каждая сторона делает свои собственные калькуляции», - прозорливо заметил мудрый Песков.

Российская часть калькуляций стала известна уже вечером 21 февраля благодаря официальным разъяснениям министра энергетики РФ Александра Новака. Пока это коллективное предложение пула российских нефтяных компаний, которые, оказывается, тоже искали компромисс. Суть новой схемы - снижение премии примерно на $2 за тонну нефти ежегодно, пропорциональное снижению экспортной пошлины. Новак убежден, что «это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины». $2 с тонны - примерно такова сейчас цена белорусской стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Правильно ли поступил Владимир Владимирович, сделав звонок другу? Какие мысли переполняли Александра Григорьевича, пока он снимал трубку? К сожалению, этого мы не узнаем. Скорее всего, секрет в благородной и искренней дружбе двух правителей, хотя разные вредительские телеграм-каналы, безусловно, напишут, что это Ангела Меркель потребовала от Владимира Владимировича стабильного и безопасного транзита энергоносителей в Германию любой ценой на фоне проблем с реализацией «Северного потока-2».

Между тем занявшая последние месяцы громкая и эмоциональная ссора Дроздов и Кремля продемонстрировала, насколько хрупка и уязвима белорусская «стабильность»: такое ощущение, что с началом 2020г. в отсутствие животворной и беспремиальной российской нефти все в РБ принялось падать, простаивать, приходить в негодность, снижаться, обесцениваться, ослабевать и чахнуть.

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК ВЕНТИЛЯ

Нефть в зимнем обострении белорусско-российских отношений выполнила функцию триггера, переключающего в режим «опять все плохо». Несмотря на норвежский танкер и поставки компаний Михаила Гуцериева, несмотря на то, что подпитывать НПЗ в Новополоцке и Мозыре устремились тоненькие ручейки «черного золота», добываемого «Белорусьнефтью» на территории РБ и РФ, несмотря на техническую нефть из нефтепровода «Дружба», следует признать: с задачей организации альтернативных поставок в полном объеме (23-24 млн т) правительство и отраслевое руководство не справились и не могли справиться. Потому что объем большой, цена льготная, а нефть - товар, который контрактуется заранее и при этом неплохо востребован. Объемы, которые российская сторона посулила нам в декабре 2019г., после отказа белорусской стороны в январе 2020г. были немедленно проданы. Получилось, что и нефти нет, и нефтепровод занят, и ясность отсутствует.

Зато верные наказу главы государства найти альтернативу нефтяники не поступились принципами. Как сообщил 20 февраля пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, на подходе пару танкеров с закупленными 160 тыс. т российской нефти с разгрузкой в Клайпеде. «Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки. Стоимость - коммерческая тайна», - поведал пресс-секретарь. Не забыв добавить: «Российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии». Но транспортировка морем в любом случае дороже трубопроводной, верно?

В конечном счете ситуация с нефтью замерла в том же положении, которое было зафиксировано 7 февраля в Сочи: хотите нефти - договаривайтесь с нефтяными компаниями. Судя по всему, ключевым шагом по достижению этих договоренностей стал состоявшийся 18 февраля визит в Минск председателя правления ПАО НК «Роснефть» Игоря Сечина. Гость, не таясь, сразу поведал принимающей стороне о цели визита: «Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно».

«Роснефть» - это, на минуточку, 50% прошлогодних поставок нефти в РБ и непосредственный контакт с Путиным, которому Игорь Иванович затем доложил об итогах визита. Мало кто сомневался, что Сечин появился в Минске как голубь мира, с условиями компромисса. Очень вовремя появился, надо сказать.

На фото:Мало кто сомневался, что глава «Роснефти» Игорь Сечин появился в Минске как голубь мира, с условиями компромисса. Очень вовремя появился, надо сказать. Фото Getty Images

Справка «БелГазеты». По итогам 2019г. экспорт нефтепродуктов из РБ в денежном выражении сократился до $5,2 млрд, т.е. на 19,7% по сравнению с 2018г. В физическом выражении Беларусь в минувшем году экспортировала 10,5 млн т нефтепродуктов (-11,7% к 2018г.), причем поступления от их экспорта сократились на $1,27 млрд. За 2019г. РБ импортировала 18 млн т нефти, что примерно соответствует показателю 2018г. Импорт нефтепродуктов за истекший год составил 247,4 тыс. т - приблизительно в 12 раз меньше, чем в 2018г.

СЕРПОМ ПО ВВП

Ситуация с нефтью всего за месяц сказалась на самочувствии белорусской экономики - во-первых, с учетом роли и места нефтепереработки среди других отраслей, во-вторых, за счет присутствия топливно-энергетической составляющей в любой отрасли.

Кажется, еще совсем недавно премьер, комментируя итоги 2019г., не без горечи констатировал: «Запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%». Прошло около месяца - и условно-отчетный рост на 1,2% сменился безусловным падением почти на 2%.

Справка «БелГазеты». Согласно данным первой оценки ВВП за январь 2020г. Белстатом, объем этого ключевого показателя в текущих ценах составил BYN10,4 млрд, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января 2019г. Индекс-дефлятор ВВП в январе 2020г. по отношению к январю 2019г. составил 105,3%.

Для нынешнего поколения госбюрократии ВВП по-прежнему остается фетишем - экономический рост нужно демонстрировать во что бы это ни стало и при любой конъюнктуре. В прогноз на 2020г. правительство изначально закладывало рост ВВП на 2,5%, но правитель, как обычно, отредактировал цифры - теперь речь идет о 2,8% роста за год. На этом фоне снижение ВВП на 1,9% всего за месяц - как серпом по надеждам на светлое будущее.

Еще раз вернемся к итогам 2019г. - как известно, поручение по увеличению экспорта оказалось провалено. Нефтяную дыру, образовавшуюся в результате аварии на «Дружбе», налогового маневра в РФ и прочих углеводородных факторов, премьер деликатно попытался прикрыть статистическим позитивом: «Следует отметить, что это была амбициозная задача. В 2018г. был обеспечен достаточно высокий экспорт товаров: почти на $34 млрд, или 116% к уровню 2017г. Это наибольший за период 2015-19гг. показатель.

За три года практически выполнили показатель пятилетия». Но провал все равно налицо, и удельный вес в этом провале нефтепродуктов стал решающим: сам же Румас заметил, что по остальным товарным группам темпы роста экспорта составили 104,3%.

Не впечатляют и другие детали деятельности правительства, упомянутые премьером. Сперва Румас признает, что в 2019г. план директивного кредитования освоен на 99,6%, а затем оговаривается: «Однако, чтобы обеспечить такой хороший результат, потребовалось 11 раз корректировать лимит». Кажется, в стратегии это называется пиррова победа. Впрочем, и поражения премьер склонен объяснять внешними факторами - например, «недостаточной инновационностью и низкой цифровизацией экономики». Представьте себе аграриев Витебщины, накопивших $1,5 млрд долгов - надо полагать, из-за того, что у них не заладилось с инновациями и цифровизацией.

Следует сказать правду: весь предыдущий год и полтора месяца нынешнего правительство растратило в основном на резонансные переговоры об энергоносителях и интеграционных «дорожных картах», несколько оторвавшись от прозы жизни. Есть опасения, что даже после завершения текущей нефтяной войнушки наблюдавшийся в 2019г. дефицит внимания Совмина к другим отраслям будет сказываться на их деятельности самым пагубным образом. Белорусская экономика в 2020г. обещает оказаться в чрезвычайно уязвимом положении - с одной стороны, ей предстоит работать на погашение долгов, с другой - генерировать предвыборный позитив и зарплаты в BYN1000. Скорее всего, без нормально функционирующей «нефтянки» эта задача ей просто не по зубам. Но если откажется нормально работать все остальное, никакой нефтью этот пожар не потушишь.

НА РАЗРЫВ РЕЗИНЫ

Отрасли, напрямую связанные с нефтью, ощутили эту коллизию наиболее быстро и жестко. Огромный резонанс - примерно такой, какой еще пять-семь лет назад имело обсуждение складских запасов на МТЗ и МАЗе - снискало решение руководства ОАО «Белшина» остановить завод массовых шин и завод крупногабаритных шин на период с 17 по 21 февраля, а завод сверхкрупногабаритных шин - с 17 февраля по 1 марта. Как сообщил БелаПАН со ссылкой на начальника отдела идеологической и социальной работы предприятия Юрия Андриевского, остальные подразделения продолжат работу в обычном режиме, работникам остановленных производств во время вынужденного простоя выплатят 2/3 оклада или тарифной ставки.

Хотя официально причиной простоя назван плановый ремонт вулканизационного и сборочного оборудования, все понимают, что дело не только в нем. У большинства предприятий ситуация схожая: рост дебиторской и кредиторской задолженностей, нехватка средств на сырье и комплектующие и т.п. - продолжите сами.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, дебиторская задолженность на 1 января 2020г. составила BYN41,4 млрд, в т.ч. просроченная - BYN8 млрд, или 19,2% общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская задолженность на 1 января 2020г. составила BYN54,5 млрд, в т.ч. просроченная - BYN7,9 млрд, или 14,5% общего объема кредиторской задолженности.

Как и по отношению к экономике в целом, нефтяная война по отношению к отдельному предприятию выступает в роли триггера, переключателя: щелк - и изменение конъюнктуры делает дальнейшую работу бессмысленной. При этом «Белшина» - градообразующее предприятие Бобруйска (9 тыс. рабочих мест), и закрыть глаза на его проблемы гораздо сложнее, чем на проблемы других субъектов хозяйствования. В предвыборный год любая история такого рода таит понятные риски.

БЕЛЕЕ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Череду самых резких и резонансных выпадов в завершающейся нефтяной войне Лукашенко сделал 14 февраля на заводе беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Тот случай, когда место, где прозвучало заявление, не менее важно, чем его содержание - история с беленой целлюлозой убедительно демонстрирует, что в последнее десятилетие у наших крепких хозяйственников наметился кричащий дефицит успешных инвестиционных проектов. В той или иной степени провалено все, что было запланировано программой модернизации обрабатывающей промышленности. Когда СЗАО «БелДжи» то искал персонал для покраски кузовов, то управлялся первым замминистра промышленности, или когда модернизация цементных заводов сперва пожирала $1,2 млрд, а затем требовала еще $900 млн на поддержку отрасли, даже обыватель понимал: что-то не то происходит с топ-менеджментом белорусского госсектора.

Справка «БелГазеты». Строительство завода беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» началось в 2012г. Объект возводила ОАО «Китайская корпорация Инжиниринга САМС» (САМСЕ). Из $850 млн стоимости проекта $654 млн было привлечено в качестве кредитов Экспортно-импортного и Индустриально-коммерческого банков КНР. Завод вводили в эксплуатацию дважды - в 2015г. и в 2017г., оба раза неудачно. В 2019г. концерн «Беллесбумпром» был вынужден завершать проект собственными силами.

Виноватыми в светлогорской эпопее сейчас официально считаются китайцы из САМСЕ и их некачественный кабель. Но нерасторопность китайцев понятна: их склонили к затее с беленой целлюлозой партия и лично тов. Си Цзиньпин, решивший помочь другу и коллеге.

Модернизация по-белорусски - это когда австрийское и финское оборудование смонтировано китайскими специалистами, семь лет долгостроя и провоцирующая экологический активизм вонь в окрестностях, потрачено чуть меньше миллиарда, а заработало все это только 14 февраля, когда правитель с командой топ-менеджеров по извлечению беленой целлюлозы лично коснулся циклопической красной кнопки.

А ведь замысел в общих чертах был хороший, жизнеспособный, с местным сырьем и неплохими экспортными перспективами…

Так вот, дело, скорее всего, не в китайцах. Деградирует легендарное белорусское сословие крепких хозяйственников, эти несгибаемые люди в серых костюмчиках и сорочках белее беленой целлюлозы, сосредоточенно пишущие что-то в блокноты на совещаниях у первого лица. Очевидно, что ненадлежащим образом были произведены экспертиза инвестиционного проекта, оценка его экологических последствий, выбор подрядчика, анализ его проектной документации, коммуникации с субподрядчиками и т.п.

Преступного умысла тут никакого нет, и все организации, давшие положительные заключения по заводу, по-своему правы. Есть дефицит опыта у должностных лиц, ответственных за конкретные решения. Постепенно он принимает все более фатальные формы. Представьте: вами руководит менеджер, которому не только беленую целлюлозу - ложку в руки лучше не давать, а то и себе в лоб заедет, и кучу народу травмирует, и еще миллиард из бюджета попросит спустя семь лет - на донесение ложки до челюстей.

Еще раз: у власти нет прорывных инвест-проектов, которые можно было бы предъявить электорату накануне выборов. Создавать производства и рабочие места она разучилась.

ВБРОС МИМО КОШЕЛЬКА

Как на грех, в Беларуси с 1 января 2020г. приключился переход на новые правила оплаты труда бюджетников. Результаты не заставили себя долго ждать: 19 февраля замглавы АП Ольга Чуприс констатировала: «Есть случаи вброса информации о том, что зарплата в образовании, спортивных школах, культурной сфере снизилась. Проведенный мониторинг показал, что фонд зарплаты на январь не уменьшился».

Впрочем, случаи «перекосов в начислении зарплат, возникшие из-за неверного подсчета», Чуприс признала. Факт остается фактом: 1 января 2020г. система заработала, и почти сразу же посыпались жалобы (главным образом учителей) на то, что в январе они получили меньше обычного. Получается, напрасно правитель всем торжественно обещал, что зарплаты не упадут. Напрасно очаровательный министр труда и соцзащиты Ирина Костевич лично давала по регионам мастер-класс расчета учительских зарплат по новым правилам и проводила мониторинг готовности перехода организаций на эти правила.

Что означают жалобы, «перекосы», «вбросы» и прочие чудеса вокруг зарплат бюджетников? Воистину только начинающий политтехнолог мог затеять подобную реформу в год выборов, после массированного повышения зарплат в бюджетных отраслях, о котором, кажется, совсем недавно со спокойным удовлетворением рассказывал Румас: «Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям». Подтянули - а потом пересмотрели правила ее расчета.

Справка «БелГазеты». Указом №27 от 18 января 2019г. вместо тарифной ставки I разряда 1 января 2020г. введена базовая ставка BYN185. Тарифная сетка сокращена с 27 разрядов до 18, переход от одного тарифного разряда к другому призван увеличивать оклад в среднем на 6%. Зарплата бюджетников теперь состоит из оклада, определяемого умножением базовой ставки на коэффициент тарифного разряда, а также стимулирующих (надбавки и премии) и компенсирующих (доплаты) начислений.

Как издание, с начала 2000-х ратовавшее за увеличение доли постоянной части (оклада) в оплате труда и упрощение системы компенсаций наемным работникам, «БелГазета» всецело сочувствует Минтруда и КГК, которым пришлось проверять сигналы о «вбросах» и «перекосах». Если по совести, изменения в правильном направлении. Только производить их нужно было еще тогда, в 2000-е, и гораздо решительнее, чем сейчас, накануне выборов.

Система вознаграждений наемным работникам за труд должна быть простой и прозрачной, чтобы мотивировать этих самых работников к этому самому труду. История про «вбросы» и «перекосы» свидетельствует, что система не понимает, почему это нужно и важно. Ребята, у вас и так уже лет пять чуть ли не вся страна в интернете сканы расчетных квиточков постит, поскольку не верит в вашу договороспособность и вашу статистику. Ну зачем вы так в предвыборный год и на фоне нефтяной войнушки, а?

Янка Грыль, «БелГазета»