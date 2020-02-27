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Как Литва сделала рывок к «зеленой» энергетике

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  • 27.02.2020, 10:40
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Как Литва сделала рывок к «зеленой» энергетике

В чем секрет успеха?

По данным Евростата, в 2018 году в среднем по Евросоюзу доля энергии, полученной из возобновляемых источников (ВИЭ), составила 18%, тогда как в Литве этот показатель достиг 24,5% (в 2010 году - 19,6%).

Литовские эксперты утверждают, что такого результата Вильнюсу удалось добиться, прежде всего, за счет активного использованию твердого биотоплива (гранул и измельченной древесины) для производства тепловой энергии, идущей на обогрев жилого фонда. О других составляющих успеха Литвы в использовании ВИЭ - у "Немецкой волны".

Использование биотоплива для теплоснабжения

Глава Всемирной ассоциации энергетики биотоплива, председатель партии "зеленых" Литвы Ремигию Лапинскас называет несколько причин рывка Вильнюса в использовании ВИЭ. "Во-первых, для производства теплоэнергии в стране все активнее применяется биотопливо. Во-вторых, жителям городов тепло поставляется централизованно", - отмечает Лапинскас.

С его выводами согласны и в министерстве энергетики Литвы. Как сообщил журналистам представитель министерства, именно на теплоснабжение приходится более 80% общего потребления энергии, полученной в стране из возобновляемых источников. Лапинскас считает, что достигнутый показатель - почти четверть "зеленой" энергии в энергобалансе - хороший результат для Литвы.

А если посмотреть на ее структуру? По данным оператора литовской энергосистемы Литгрид, в 2018 году ветряные электростанции сгенерировали 54% от общего количества "зеленой" энергии, солнечные - 4%, гидроэлектростанции - 20%, на биомассу с биогазом пришлось соответственно 11% и 7%.

Помог "Газпром"?

Президент Литовской конфедерации ВИЭ Мартинас Нагявичюс в беседе с журналистами указал, что использование "зеленой" энергии получило в стране импульс отчасти из-за действий российского концерна "Газпром". До 2014 года, когда начала работать плавучая регазификационная установка Independence, благодаря которой Литва может покупать СПГ, "Газпром" являлся основным поставщиком газа для литовских электростанций и постоянно увеличивал на него цену.

Свою роль сыграло и то обстоятельство, что власти в Вильнюсе поддерживают развитие ВИЭ, в частности, субсидируют установку солнечных батарей. Так, в Минэнерго Литвы пояснили, что за 1 киловатт электроэнергии, выработанной солнечными батареями, можно получить компенсацию в 323 евро.

Айстис Радавичюс, директор литовской Ассоциации ветряных электростанций, говорит, что, согласно предварительным оценкам экспертов ассоциации, в 2019 году ветропарки произвели около 13% необходимой стране электроэнергии. "Если оперировать не процентами, а объемами мощности, то в 2018 году ветряные электростанции выработали в Литве 1,45 тераватт-часов, а в 2019 году - рекордные за всю историю страны 1,453 тераватт-часов", - добавил Радавичюс. По его словам, это около половины того, что потребляют домохозяйства.

Планы властей Литвы и частного бизнеса

В сфере "зеленой" энергетики все увереннее чувствует себя литовский частный бизнес. Айдмантас Бернатонис, представитель компании Dalis gero из Кайшядориса, рассказал журналистам что, ветряной энергетикой заинтересовался еще в 2005 году.

По его словам, причиной интереса послужило то, что тогда в Литве не было ни одной современной ветряной электростанции. Кроме того, и тогда, и сейчас Бернатонис считает, что будущее за ВИЭ. Бизнесмен утверждает, что компания собирается расширять свою деятельность и установить еще две-три ветряные электростанции.

Со своей стороны, Минэнерго Литвы обещает, что, согласно общегосударственной стратегии развития производства и использования энергии из возобновляемых источников, в 2030 году ее доля в общем энергобалансе увеличится до 45%, а в 2050-м - до 80%. В 2050 году, по прогнозу экспертов министерства, все тепло для обогрева городов будет получено из ВИЭ.

Между тем, несмотря на все достигнутые успехи и амбициозные планы, в развитии "зеленой" энергетики Литва отстает от соседей - Латвии и Эстонии. В 2018 году ее доля в энергобалансе Латвии достигла 40,9%, а Эстонии - 29,9%. Опрошенные журналистами эксперты и представители Минэнерго имеющее отставание Вильнюса связали с тем, что в Латвии и Эстонии лучше развита гидроэнергетика.


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