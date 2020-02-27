Видеофакт: Обратная сторона Луны 6 27.02.2020, 10:45

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

NASA показал, что видели члены «Аполлона-13».

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выпустило 4К-ролик, в котором воссоздало полет астронавтов миссии «Аполлон-13», состоявшейся в апреле 1970 года, пишет naked-science.ru. На видео показано, что могли видеть члены пилотируемого космического корабля, пролетая над обратной стороной земного спутника.

В описании говорится, что при создании ролика его авторы использовали данные с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter, которая уже более 10 лет находится на лунной орбите. Визуализация в ускоренном виде демонстрирует, как выглядит заход Земли и восход Солнца с поверхности Луны (в это время трое членов экипажа на протяжении восьми минут находились в темноте), а также ландшафт спутника с множеством кратеров и Морем Москвы.

Именно это видели астронавты корабля «Аполлон-13», который так и не смог приземлиться за спутник и выполнить миссию из-за аварии на борту: на третьи сутки после старта в служебном модуле произошел взрыв баллона с жидким кислородом, началась утечка газа, которая изменила ориентацию аппарата и спровоцировала проблемы с навигацией и связью. Затем отключились две батареи топливных элементов, снабжавших корабль электроэнергией.

Использовать служебный модуль было нельзя. После восстановления связи с Космическим центром имени Линдона Джонсона под Хьюстоном было принято решение вернуться на Землю, сделав облет спутника в условиях нехватки воды и еды. На четвертый день после аварии, 17 апреля 1970 года, экипаж «Аполлона-13» приводнился в 7,5 километра от УДК «Иводзима» в Тихом океане. Все члены команды — Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт, Фред Хейз — выжили.