закрыть
27 февраля 2020, четверг, 12:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Страна горящих газопроводов

2
  • 27.02.2020, 11:39
  • 1,095
Страна горящих газопроводов
Фото: kachkanaronline / VK

Российская «бензоколонка» постепенно трансформируется.

Накануне произошел взрыв на магистральном газопроводе Ямбург-Елец-2, транспортировку газа и обслуживание которого обеспечивает «Газпром», пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

ЧП произошло в Горнозаводском городском округе Пермского края, в 12 км от поселка Средняя Усьва.

В результате инцидента пострадавших нет, а газ перенаправили по параллельным газопроводам, но обратить внимание на данное ЧП, заставляет не столько сам факт взрыва, сколько несколько иной аспект произошедшего.

Вокруг «Газпрома» сложилась крайне непростая ситуация: его неверная, как внутренняя, так и внешняя политика привели не только к падению прибыли и высокой задолженности, но и к высоким показателям аварийности инфраструктуры из-за снижающегося финансирования ее обслуживания.

Возросшее количество аварий на магистральных газопроводах РФ — лучше тысячи слов демонстрирует фактор снижения качества обслуживания, на фоне пикирования прибыли.

По мере того, как из-за падающего экспорта и цен на «голубое золото» Газпром» будет терять прибыль, инфраструктурные объекты будут приходить все в большую негодность.

В определенный момент их процент аварийности будет настолько высок, что населенные пункты РФ на достаточно продолжительные периоды времени начнут оставаться без российского газа.

«Страна бензоколонка» постепенно трансформируется в «страну горящих газопроводов».


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип