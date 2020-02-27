Страна горящих газопроводов 2 27.02.2020, 11:39

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Фото: kachkanaronline / VK

Российская «бензоколонка» постепенно трансформируется.

Накануне произошел взрыв на магистральном газопроводе Ямбург-Елец-2, транспортировку газа и обслуживание которого обеспечивает «Газпром», пишет телеграмм-канал «Запретное мнение».

ЧП произошло в Горнозаводском городском округе Пермского края, в 12 км от поселка Средняя Усьва.

В результате инцидента пострадавших нет, а газ перенаправили по параллельным газопроводам, но обратить внимание на данное ЧП, заставляет не столько сам факт взрыва, сколько несколько иной аспект произошедшего.

Вокруг «Газпрома» сложилась крайне непростая ситуация: его неверная, как внутренняя, так и внешняя политика привели не только к падению прибыли и высокой задолженности, но и к высоким показателям аварийности инфраструктуры из-за снижающегося финансирования ее обслуживания.

Возросшее количество аварий на магистральных газопроводах РФ — лучше тысячи слов демонстрирует фактор снижения качества обслуживания, на фоне пикирования прибыли.

По мере того, как из-за падающего экспорта и цен на «голубое золото» Газпром» будет терять прибыль, инфраструктурные объекты будут приходить все в большую негодность.

В определенный момент их процент аварийности будет настолько высок, что населенные пункты РФ на достаточно продолжительные периоды времени начнут оставаться без российского газа.

«Страна бензоколонка» постепенно трансформируется в «страну горящих газопроводов».