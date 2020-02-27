Белорусский стартап впервые поддержит правительство Великобритании 1 27.02.2020, 11:50

Стартапу предложили реализовать своей проект на территории Соединенного Королевства.

Финтех-стартап Cashew первым из Беларуси попал в Global Entrepreneur Programme. Это программа поддержки инновационных проектов правительством Великобритании. Об этом сообщает dev.by.

GEP помогает технологическим зарубежным компаниям переехать в Великобританию для ведения там бизнеса, рассказал основатель Cashew Владимир Сержанович.

— Проекты отбираются через посольства Великобритании по всему миру по результатам мониторинга и личных встреч с основателями стартапов. Специалисты выбирают стартапы с иностранными фаундерами, которые интересны для релокации. Мы также получили письмо с предложением реализовать свой проект на рынке Великобритании, — уточнил Владимир Сержанович.

Презентация программы, в которой примет участие стартап Cashew, пройдет в марте в Лондоне. По словам Владимира Сержановича, команде будет выделен dealmaker, успешный предприниматель (к примеру, dealmaker был даже Ричард Брэндсон), который будет курировать проект, консультировать команду, помогать привлекать инвесторов и клиентов, организовывать коммуникацию с государственными организациями. Также белорусский стартап получит юридическую поддержку. Продолжительность Global Entrepreneur Programme один год.

Отбор в Global Entrepreneur Programme удачно совпал с планами команды Cashew. Еще в прошлом году стартап определил для себя два ключевых рынка для развития — Беларусь и Великобритания, привлек инвестиции британского банка Barclays, прошел акселератор Techstars в Тель-Авиве.

Cashew — сервис QR-платежей, который интегрируется в мобильные приложения банков. Технология позволяет продавцам принимать безналичные платежи без установки терминального оборудования, а покупателям рассчитаться с помощью приложения, отсканировав QR-код. Также сервис снижает комиссию за транзакции. Финтех-стартап Cashew стал первым белорусским проектом, получившим поддержку Barclays Accelerator и Techstars. Также Cashew был признал лучшим стартапом 2019 года.