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В Саудовской Аравии основали женскую футбольную лигу

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  • 27.02.2020, 11:56
В Саудовской Аравии основали женскую футбольную лигу
Фото: EPA

В этой стране только два года женщин начали пускать на стадионы.

Принц Мухаммед ибн Салман обещал модернизировать саудовское общество и разрешил женщинам водить машину и ездить за границу без мужчины-опекуна. Теперь очередь за футболом. Женская футбольная лига сыграет свои матчи в столице страны Эр-Рияде и двух других городах, сообщает bbc.com.

Создание лиги является последним из реформ кронпринца Мухаммеда бен Салмана в Саудовской Аравии, которая долгое время считалась одним из самых строгих обществ в мире. Но не стоит забывать, по словам активистов, еще многое предстоит сделать для защиты прав женщин.

Чиновники говорят, что цель последнего шага - повысить участие женщин в спорте.

«Запуск [лиги] способствует участию женщин в спорте на уровне сообщества и будет способствовать более широкому признанию спортивных достижений женщин», - заявляет правительственная Федерация спорта для Всех Саудовской Аравии.

Саудовские женщины впервые были допущены на футбольный стадион в январе 2018 года - в том же году, когда в королевстве Персидского залива прекратился многолетний запрет на женщин-водителей.

В прошлом году королевский указ разрешил саудовским женщинам выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна. Также была отменена сегрегация ресторанов.

Тем не менее, несколько видных защитников прав женщин были арестованы, даже когда правительство провело реформы.


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