Стало известно, что российские власти сделают с атомным топливом с «Лошарика» 27.02.2020, 12:14

Операция будет проводиться в Северодвинске.

В Северодвинске выгрузку атомного топлива с поврежденного пожаром подводного аппарата "Лошарик" могут начать летом 2020 года. Об этом пишет ТАСС. По словам собеседника агенства, работы не начинают из-за наличия у судоремонтного завода "Звездочка" "более приоритетных заказов".

В пресс-службе завода информацию о возможных работах на "Лошарике" не комментируют. В ноябре 2019 года подводный аппарат доставили на "Звездочку".

Пожар на "Лошарике" произошёл 1 июля 2019 года. Министерство обороны не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа. огласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". До катастрофы в широком распространении было только одно изображение этого объекта, спущенного на воду в 2003 году. Радио Свобода обнаружило ещё несколько фотографий.

При пожаре погибли 14 старших офицеров, все они были награждены посмертно, двое – званиями Героя России.