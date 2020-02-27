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Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!

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  • Андрей Курейчик
  • 27.02.2020, 12:17
  • 2,076
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Андрей Курейчик

Единственная страна, которая не упоминалась на юбилейном Европейском кинофоруме — Беларусь.

Ну что сказать, по результатам моих впечатлений о 70-ом юбилейном Берлинале. Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!

Господа чиновники Министерства культуры и выше, я даже не побоюсь назвать поименно: министр культуры Юрий Бондарь, первый замминистра культуры Наталья Карчевская, глава департамента кинематографии Алексей Безуглый, и даже Александр Лукашенко (который, как хвастали в интервью чиновники, выделил сотни миллионов долларов на белорусское кино), это что, б..., за х...?!!!!

Крупнейший кинорынок и фестиваль Европы, «мать всех кинорынков» – European Film Market! Тут все. Буквально все. И что? Страна с уровнем государственной поддержки кино в 10 миллионов долларов в год (как говорил Александр Рыдван - предыдущий наш минкультовский киноруководитель), не представлена на кинорынке и фестивале никак! Ну никак.

Представлены все: Россия, Украина, Армения, Грузия, Таджикистан, все наши соседи… Руанда, вашу мать, Руанда, имеет свой стенд! Руанда – самая бедная страна на этой планете! Где был геноцид и полный п..., у нее стенд на Берлинском кинорынке.

Судан, раздираемый войной, самое опасное место на планете, как писали энциклопедии, и тот вот вам – на кинорынке! Судан! Да что Судан – Северная Корея!

Вот, пожалуйста, можем поехать на Пхеньянский Фестиваль и выиграть 20 миллионов северокорейских денежек, причем кэшем! Все - только не Беларусь. Ни стенда, ни мероприятия, которые провели все страны для презентаций своего кино, ни рекламы, ни печатных материалов, ни официального представительства, ни скринингов, ничего!

Отдельные частные лица: Сукманов, я, Костя Воробей, Леня Калитеня, несколько журналистов… Вы серьезно? Россия открыла павильон и четыре стенда, провела десяток мероприятий. На украинскую вечеринку приехали сотни украинских продюсеров, режиссеров, актеров, от Сенцова до Перельмана…

Везде разложена реклама политики рибейтов в Украине 25+5 – только снимай! Сотни печатных материалов об украински, российских, грузинских и др. фильмах, кинокомпаниях, продакшнах везде. Даже африканцы сделали несколько крутых мероприятий.

Единственная страна, которая не упоминалась на юбилейном Европейском кинофоруме – Беларусь (200 миллионов долларов вложенных в кинопроизводство последних десятилетий, 10 миллионов в год по версии Минкульта). И это при том, что несколько миллионов долларов налогоплательщиков только что вбуханы в «Купалу» и «Вырвича». Картины готовы. Их белорусам не показывают.

А значит, тут на EFM прям должны были висеть огромные постеры этих картин с расписанием скринингов для баеров, разложены флайеры, работать медиаэкраны, а все руководство «Беларусьфильма» от Карачевского, до Поршнева и Игруши, должно было бегать по стендам мировых сэйлз агентов, дистрибьютеров, фестивальных агенств, продавая картину, составляя расписание мировах показов и премьер…

Никого! Ничего! Какой «Купала» в какой Европе… Зачем снимать проект, который очевидно не пройдет ни в каком виде на российском рынке, и вообще не представлять его в Европе?! Вернем 2 миллиона долларов с белорусского проката? Какая логика в этом поведении? У нашего «LIBERTE» бюджет в 25 раз меньше, чем у нацпроекта, и тем не менее, за эту неделю про него в Европе узнали в разы больше. Но мы не меряемся… Я просто реально не понимаю, зачем выделять миллионы долларов на производство, на содержание студии, на поддержку кинематографа, на конкурсы, снимать богатейшее по бюджетам и может быть даже хорошее и нужное кино, чтобы потом просто всё бездарно проср... И при этом, имея столько денег и ресурсов, не создавать никаких условий, чтобы активное белорусское кино продвигалось и смотрелось за рубежом... Простите, не понимаю.

Андрей Курейчик, «Фейсбук»


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