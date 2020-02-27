Как коронавирус влияет на белорусских потребителей 27.02.2020, 12:34

Около 400 мировых компаний предсказывают, что эпидемия ухудшит их финансовые показатели.

Коронавирус временно парализовал жизнь миллиардного Китая. А эта страна - крупный поставщик товаров для всего мира. Стоит ли нам ожидать дефицита привычных товаров из-за дальности эпидемии?

Некоторые белорусы не получили вовремя своих посылок из Китая, сообщает belsat.eu.

«Сделала заказ на «Aliexpress», захотелось обновить телефон новом чехольчик. Но мне на электронную почту пришло сообщение, что они не могут мой заказ одобрить», - рассказывает о неудачной покупке Виктория Величко.

Причина - эпидемия коронавируса. Новогодние каникулы в Китае вместо двух недель растянулись на четыре. Поэтому продавцы вынуждены были скорректировать сроки доставки. Обычно посылка шла к нам месяц. А сейчас - более двух месяцев.

«Мы попытались заказать другой товар. И после его оплаты также получили предупреждение: придется подождать. Очень длинная отправка - 12 дней. Обычно она не такая длинная. Только если какие-то массовые распродажи в черную пятницу», - недоумевает Виктория.

Придется подождать и покупателям смартфонов. О том, что не всем желающим хватит гаджетов, предупредили уже официальные представители «Huawei» и «Xiaomi» в Беларуси. Пополнить запасы они смогут только в начале марта.

«Перебои с определенными товарами возможны. На сегодня максимум, что может случиться, это если вы решили купить айфон сейчас, а вам придется подождать и купить его через месяц», - говорит Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC

На комплектных деталях из Китая плотно сидят заводы «Горизонт», МАЗ, БМЗ, «Джили», из Китая импортируется обувь и одежда. Но эксперт считает, что Китай слишком большой, чтобы маленькая Беларусь могла почувствовать проблемы с китайским импортом.

«Тут скорее вопрос, как себя поведет правительство и население. Когда начнется большая паника, то с нашей стороны могут быть перекрыты границы, прекращен импорт некоторых товаров», - прогнозирует Лев Львовский.

Но до паники далеко. Разве что некоторые такси отказываются возить китайцев. А китайцы провоцируют повышенный спрос на медицинские маски - они присылают товар на родину.

Медики и сами не уверены, предохранят эти маски от коронавируса. Однако в Китае рекомендации верны: избегать людей и без масок из дома не выходить.

«Есть рекомендация воздержаться от употребления морепродуктов. Советуют употреблять пищу термически обработанную, жареную или отварную. И не рекомендуют есть сырое», - рассказывает о ситуации в Китае житель Шанхая Евгений Аферин.

Пока не ясно, насколько опасен вирус, так как продолжают заражаться новые люди. Но если сравнивать с сезонным гриппом, которымм болел каждый (и не раз), смертность высокая. А если с атипичной пневмонией, которая так же напугала мир несколько лет назад, то летальность коронавируса в 5 раз ниже ее.

Тем временем китайские компании тратят немалые средства на защиту своих работников и клиентов.

«Принимают меры по дезинфекции центра, офиса. Закупаются маски для сотрудников, а также специальные санитайзеры, которые дезинфицирует руки», - рассказывает Евгений.

Китайская «Geely» уже даже пообещала разработать автомобиль с противовирусной системой фильтрации воздуха. Может когда-нибудь его будут собирать на белорусском заводе.

Однако серьезнейших последствий вируса для Беларуси и мира эксперты не прогнозируют.

«Конечно, какая-то серьезная эпидемия может повлиять на все, может изменить полностью торговые балансы стран, производственные цепочки. За последние 50 лет серьезных эпидемий в мире не наблюдалось», - резюмирует Лев Львовский.

Около 400 мировых компаний предсказывают, что коронавирус все же ухудшит их финансовые показатели в первом квартале года. Однако белорусских компаний среди них нет.