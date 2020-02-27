Помпео: Планы Кремля обречены на провал 1 27.02.2020, 12:36

Майк Помпео

Фото: Reuters

Вашингтон будет поддерживать санкции против Москвы, пока она не вернет Крым.

Планы России узаконить оккупацию Крыма обречены на провал, заявил госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии полуострова, сообщает nv.ua.

«Через шесть лет Россия продолжает руководствоваться ложью и дезинформацию в своей неудачной попытке узаконить то, что вне закона. Ее усилия обречены на провал. Мир никогда не забудет беспричинное вторжения России в Украине», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что США осуждают незаконные действия России в Крыму и ее постоянные агрессивные действия на Донбассе.

Вашингтон будет поддерживать санкции против Москвы до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выполнит Минские соглашения.

Помпео также назвал усиление милитаризации Крыма Россией угрозой для общей безопасности.

США призвали Россию освободить всех украинцев, которых она захватила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма. Участие в нем приняли около 12 000 человек.

На следующий день, 27 февраля, здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма были захвачены спецподразделениями ГРУ РФ. Тогда же парламент Крыма по требованию захватчиков объявил о проведении референдума о присоединении полуострова к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.