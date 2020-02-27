Возле Национальной библиотеки ставят огромный забор, уходящий за горизонт

Возле Национальной библиотеки ставят огромный забор, уходящий за горизонт2
- 27.02.2020, 12:40
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Зачем?
Прямо сейчас вдоль проспекта Независимости устанавливают длинный и монументальный строительный забор: его зачатки тянутся от улицы Филимонова в направлении микрорайона Уручье. Национальная библиотека, Dana Mall и «Маяк Минска» окажутся за высоким ограждением. В администрации Первомайского района оnliner рассказали, что вдоль проспекта Независимости будет проходить реконструкция теплотрассы.
— Будет проводиться реконструкция тепломагистрали на участке проспекта от развязки по ул. Филимонова до ул. Жасминовой и от Жасминовой до тепловой камеры на Dana Mall. Работы продлятся до октября, все это время тепловая магистраль вдоль проспекта будет разрыта. Необходимость проведения работ связана со стопроцентным износом тепломагистрали, — рассказали оnliner в 128-м управлении «Трест №15 «Спецстрой».
Возле национальной библиотеки появляется длинющий забор (метров 500+).— Pavel Stánkus (@pashapiston) February 27, 2020
Или наши знания защищают от короновируса, или Дана Молл расширяется 🤨 pic.twitter.com/mnFtf8lDnk