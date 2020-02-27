закрыть
27 февраля 2020, четверг, 13:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Возле Национальной библиотеки ставят огромный забор, уходящий за горизонт

2
  • 27.02.2020, 12:40
  • 1,825
Возле Национальной библиотеки ставят огромный забор, уходящий за горизонт
Фото: @pashapiston

Зачем?

Прямо сейчас вдоль проспекта Независимости устанавливают длинный и монументальный строительный забор: его зачатки тянутся от улицы Филимонова в направлении микрорайона Уручье. Национальная библиотека, Dana Mall и «Маяк Минска» окажутся за высоким ограждением. В администрации Первомайского района оnliner рассказали, что вдоль проспекта Независимости будет проходить реконструкция теплотрассы.

— Будет проводиться реконструкция тепломагистрали на участке проспекта от развязки по ул. Филимонова до ул. Жасминовой и от Жасминовой до тепловой камеры на Dana Mall. Работы продлятся до октября, все это время тепловая магистраль вдоль проспекта будет разрыта. Необходимость проведения работ связана со стопроцентным износом тепломагистрали, — рассказали оnliner в 128-м управлении «Трест №15 «Спецстрой».


популярное за неделю

Мнение

Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш
Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип