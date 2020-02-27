Лукашенко: В мае планируем подписать стратегию по интеграции 13 27.02.2020, 12:44

2,686

Фото: Саша Гусов

Диктатор заявил, что он являлся инициатором «близких отношений» с РФ.

Об этом Лукашенко заявил в разговоре с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает БелТА.

- Мы приверженцы интеграции. Реальной интеграции, без понуждения. Еще при Ельцине мы инициировали эту реальную интеграцию. Когда разбогатели, особенно Россия - началась непонятная толкотня. Мы планируем подписать в мае стратегию интеграции до 2025 года. Мы должны предложить серьезный вариант стратегии, если мы хотим построить наш союз.

Напомним, в 2019 году переговоры Лукашенко и Путина о так называемой интеграции и согласовании дорожных карт вызвали массовые протесты в Беларуси.