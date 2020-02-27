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В Польше рассказали, сколько у них работает врачей из Беларуси

  • 27.02.2020, 13:04
В Польше рассказали, сколько у них работает врачей из Беларуси

За пару месяцев — плюс 75 специалистов.

На конец 2019 в Польше работали 1,5 тысячи врачей из стран, не входящих в Евросоюз. Медики из Беларуси занимают второе место после Украины — 306 человек, пишет tut.by. При этом, по данным на начало ноября 2019 года, в Польше работал 231 белорусский врач. Получается, за достаточно небольшой промежуток времени их количество выросло на 75 человек.

Всего в Польше насчитывается 1823 врача-иностранца (в том числе из стран ЕС). Первое место занимает Украина — 547 человек. Следом идет Беларусь (306 человек), далее Германия (140 человек), Литва (66), Россия (65), США (50), Сирия (47), Чехия (39) и Швеция (36).

Директора польских больниц высоко оценивают работу специалистов из Беларуси и Украины. Директор Мазовецкой воеводской больнице в городе Седльце Мартин Кулицкий несколько лет руководил программой по найму из-за рубежа и рассказывает, что часто ездил в Беларусь в поисках подходящих специалистов. В начале медиков-иностранцев нанимают в качестве помощников врачей на срок от нескольких месяцев до года. В это время они учат язык и готовятся к нострификации (подтверждению) диплома. В Мазовецкой больнице проводят три таких набора в год.

— В настоящее время у нас проходит стажировку 10 врачей из Беларуси. Я очень доволен их работой. Но мы тщательно проверяем квалификацию иностранных врачей и даже отказались от четырех специалистов, — говорит Мартин Кулицкий.

Также в Польше планируют упростить правила найма врачей-иностранцев не из стран Евросоюза. Планируется, что врачам не нужно будет проходить нострификацию диплома, а разрешение на работу будет выдаваться в конкретной польской больнице после прохождения экзамена, который дает право на профессиональную деятельность. Некоторые представители Высшего медицинского совета Польши считают, что содействие в трудойстройстве врачам из-за пределов ЕС может нести угрозу для пациентов. Однако директора польских больниц с этим не согласны и в качестве аргумента приводят основательность медицинского образования в других странах, в том числе в Беларуси, где подготовка специалистов длится шесть лет.

В Польше сейчас не хватает врачей и медсестер. Зарплаты польских врачей составляют порядка 3−4 тысяч евро, сообщало ранее Польское радио. В Беларуси средняя зарплата в здравоохранении в январе этого года составила 979,3 рубля до вычета налогов (после вычета — 842,2 рубля).

Сколько белорусских медиков работает за границей

В августе прошлого года в Минздраве рассказывали, что ежегодно работать за границу уезжает около 200 медиков (без учета тех, кто едет в Россию). Журналисты попытались узнать у Министерства здравоохранения более актуальные цифры, одна на этот вопрос в ведомстве не ответили. Тенденция оттока врачей вызывала у правительства «серьезную тревогу», хотя президента это «не напрягает».

Помимо Польши белорусские врачи востребованы в Чехии и Германии.


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