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В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»

  • 27.02.2020, 13:08
В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»
Фото: Bell

Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus.

Крупный американский вертолетостроитель вновь показал, на что способен его перспективный Bell 360 Invictus, пишет Naked science.

Видео демонстрирует боевые возможности вертолета, атакующего наземные цели — новейшие основные боевые танки Т-14 и боевую машину пехоты Т-15, выполненные на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата».

Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus. В феврале мы уже могли видеть анимацию применения экипажем вертолета дрона-камикадзе.


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