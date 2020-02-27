В США показали, как новейший американский вертолет уничтожает «Армату»
- 27.02.2020, 13:08
Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus.
Крупный американский вертолетостроитель вновь показал, на что способен его перспективный Bell 360 Invictus, пишет Naked science.
Видео демонстрирует боевые возможности вертолета, атакующего наземные цели — новейшие основные боевые танки Т-14 и боевую машину пехоты Т-15, выполненные на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата».
The #Bell360 Invictus offers exceptional speed and agility to perform in highly contested battlespace.#ArmyModernization #FVL #FARA pic.twitter.com/sVXu1Fz1hw— Bell (@BellFlight) February 24, 2020
Показанный ролик — не первая демонстрация возможностей Bell 360 Invictus. В феврале мы уже могли видеть анимацию применения экипажем вертолета дрона-камикадзе.