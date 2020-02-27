Проект завода АКБ передали на государственную экологическую экспертизу 4 27.02.2020, 13:24

1,354

Общественная так и не состоялась.

ООО «АйПауэр» передало откорректированную проектную документацию аккумуляторного завода для прохождения государственной экологической экспертизы в ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды», сообщили «Брестской газете» в компании.

Однако общественная экологическая экспертиза (ОЭЭ) проекта, которую поручил провести Лукашенко, так и не состоялась.

Напомним, о намерении провести ОЭЭ заявили Евгений Скрабутан и представители инициативной группы по борьбе с заводом Дмитрий Бекалюк и Владимир Мороз. Активисты от получения документов в итоге отказались, заявив, что часть из них не соответствует законодательству. Более того, у них возникли подозрения, что ряд представленных документов поддельные – Дмитрий Бекалюк написал заявление в милицию с просьбой провести проверку.

Что касается Евгения Скрабутана, то документы он получил, но, по информации «АйПауэра», 24 февраля их вернул, а экспертизу в месячный срок не провел. Сам Скрабутан ранее сообщал, что ОО «Экодом», которое по его просьбе должно было проводить ОЭЭ, отказалось это делать из-за претензий к качеству представленной документации.

В связи с фактическим не проведением общественной экологической экспертизы компания передала откорректированный проект на государственную экологическую экспертизу.

Напомним, изначально аккумуляторный завод проектировало ООО «Агромашдеталь», которое было основано в 2007 году в качестве проектно-инжинирингового подразделения 1AK-GROUP и которое активисты движения против завода не раз критиковали. А во время передачи документов на ОЭЭ выяснилось, что «АйПауэр» сменил проектировщика – им стало ООО НПФ «Экология». Тогда же выяснилось, что заявленный изначально валовый выброс свинца с трех кг увеличился до 29 кг. Правда, новый проектировщик заверяет, что это «нереальный сценарий», который учитывает максимальное воздействие на окружающую среду.

Как уже сообщалось, после получения положительного экологического заключения компания намерена продолжить процесс ввода объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с законодательством.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня 2019 года председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.