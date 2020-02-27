Минчанка: Подорожание ощущается во всех сферах 10 27.02.2020, 13:33

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Рост цен бьет по карману.

Жительница Минска поделилась мнением c пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» своим мнением об актуальных проблемах:

- Бензин дорожает, и это ощутимо. Вроде бы по чуть-чуть, но бьет по капиталу. Коммуналка – тоже самое, все увеличивается. Зарплата не особо, хотелось бы побольше. Хоть я и работаю в частной структуре, у нас расценки свои и они – не повышаются, хотелось, чтобы было больше. Общественный транспорт – тоже самое. Транспорт, вроде нормально, все чисто, но подорожание – ощутимо. Зарплаты не увеличиваются, а можно сказать, что стоят на прежнем месте. Те же самые продукты в магазинах, также цена на них растет.