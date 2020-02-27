закрыть
27 февраля 2020, четверг, 17:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минчанка: Подорожание ощущается во всех сферах

10
  • 27.02.2020, 13:33
  • 4,178
Минчанка: Подорожание ощущается во всех сферах

Рост цен бьет по карману.

Жительница Минска поделилась мнением c пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» своим мнением об актуальных проблемах:

- Бензин дорожает, и это ощутимо. Вроде бы по чуть-чуть, но бьет по капиталу. Коммуналка – тоже самое, все увеличивается. Зарплата не особо, хотелось бы побольше. Хоть я и работаю в частной структуре, у нас расценки свои и они – не повышаются, хотелось, чтобы было больше. Общественный транспорт – тоже самое. Транспорт, вроде нормально, все чисто, но подорожание – ощутимо. Зарплаты не увеличиваются, а можно сказать, что стоят на прежнем месте. Те же самые продукты в магазинах, также цена на них растет.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш