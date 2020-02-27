Комплексы Суркова как отражение российской политики 8 Секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление»

27.02.2020, 13:32

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Владислав Сурков

А вот тут Владислав Юрьевич проговорился…

После заявления Суркова о необходимости принуждения Украины силой к братским отношениям с Россией становится очевидным: с его обещанной медитацией что-то пошло не так, просветления так и не наступило, более того наружу «вылезли» ранее скрываемые мысли и желания – ну, не высказывался он ранее как Жириновский или Охлобыстин.

Значительная часть россиян конечно так и думают, только если претендующий на интеллигентность и интеллектуальность Владислав Юрьевич так заговорил – значит, грядут какие-то большие изменения, надо разбираться какие.

Интервью Суркова

В интервью, которое бывший помощник президента дал после ухода из Кремля для своей в прошлом и, скорее всего, настоящем, «правой руки» — директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова и сайта «Актуальные комментарии», он заявил: «Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостійна Україна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые».

У вас вопросы еще есть? Суть мыслей современных россиян, от гопника до «интеллигента и интеллектуала» в отношении нашей страны одинакова: ее существовать не должно, а «братские отношения» видятся как аннексия и последующая колонизация, причем по плохому варианту, с последующей ассимиляцией населения. Разница только в том, что Сурков побольше, чем простой гопник знает, например, то, что на нашем «Восточном фронте» украино- и русскоязычные как бы вместе против «большого брата» воюют, может поэтому он и перешел в плоскость «расстройства умов» украинцев. Так и хочется спросить: ты психиатр? Скорее нет, просто в Российской, а потом и Советской имперской политике что-то не вышло: языковая русификация была хоть как-то успешной, а ассимиляции за почти триста лет так и не получилось. Один народ говорите? Ошибочка вышла.

И как «вопрос решать» Сурков, конечно тоже знает — силовое принуждение к «братству», тут за то же время ничего не изменилось, а вот откуда у этнического чеченца столь развитый «великодержавный комплекс» — вопрос. Хотя… Может у них там «инкубатор» какой, ведь спроси у любого российского пенсионера или гопника о России, и он ответит стандартный набор: «великая», «сильная», «все можем», ну и в том же духе и дальше пойдут: в мусорном контейнере «просрочку» искать, бутылки собирать или за «пивасом» на опохмел.

Сурков — это «другая лига», он качественный, дорогой виски любит и может себе позволить, поэтому хотя общая суть та же, но высказался по-другому: «И в решении этих вопросов («украинства» — ред.) России, так или иначе предстоит участвовать. Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой».

Здесь, на примере Суркова явно проявляется еще один российский комплекс: «не дадим переписать историю», действительно ведь они все так красиво придумали, а тут, всякие лезут… с фактами, документами, археологическими находками, так можно до такого «дораскапываться», что «скрепы» рухнут, а этого, с точки зрения Кремля допустить нельзя.

Кстати, о формировании фальсифицированной истории, это прямо сейчас на наших глазах происходит, вот, например, Сурков о Донбассе высказался: «Донбасс для меня не что, а кто. Люди прежде всего. Замечательные люди. Захарченко, Ходаковский, Бородай, Пинчук, Болотов, Безлер, Толстых… Многие другие. Извиняюсь, что не перечислю всех. И что права не имею всех назвать. И что назвал живых в одном ряду с мертвыми. Они настоящие воины. Их не нужно, конечно, идеализировать. Разных людей война притягивает…. Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ-герой».

Ну да, «герои». Самое интересное, что ничего не меняется, сто лет назад в России такое уже было и школьники потом заучивали имена Котовского, Щорса, Муравьева, Гайдара… а как копнешь – «герои еще те» преступники, убийцы или садисты, которые грабили, пытали, пачками брали, а потом расстреливали заложников. Кого? Да как получится: «беляков», священников и простых людей, причем для такого даже «неправильно посмотреть» было не обязательно, достаточно было оказаться не в то время и не в том месте. В общем то же, что сейчас на Донбассе происходит, круг замкнулся.

Комплексы Суркова

Сквозь все интервью читается: крепко Владислав Юрьевич на Украину и украинцев обиделся, ведь в 2014 году казалось, победа была так близка, а там глядишь и вслед за «собирателем земель русских» в учебниках истории написали бы, что «объединение братских народов» произошло в соответствии с планом, разработанным Сурковым. Но что-то пошло не так, и он сам, скорее, как неудачник запомнится, а с «первым» вообще все плохо, харьковские болельщики «все испортили».

И, ну Вы понимаете… комплексы, штука серьезная, поэтому Сурков особо подчеркнул, что сам попросил об отставке: «Это была чистая самоволка». Ну да, конечно, последний, кто пытался «свинтить» с тонущего корабля под названием Россия был министр экономики Улюкаев, это тот, который сейчас где-то в лагерях рукавички шьет. Пример – показательный, больше таких желающих не было и раз Владислав Юрьевич не арестован, значит его «выкинули», за, стоит быть честным, явные и надо признать неоспоримые провалы в работе.

Видимо поэтому и пустился Сурков в «размышления» о Донбассе: «У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить [возвращение в состав Украины]. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести». И о Зеленском высказался: «Не лох. Во всяком случае, в Париже [на встрече лидеров «нормандской четверки» — ред.] все приняли его за президента… У него легкость необыкновенная в мыслях».

А вот тут, кажется, Сурков проговорился…

Планы России

Суть интервью понятна? Как говаривала Голда Мейр: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса» это об Израиле, но разве только о нем? Чтобы это осознать, достаточно самому себе честно ответить на один простой вопрос: а как именно будет выглядеть «силовое принуждение к братству» украинцев со стороны РФ? Конфеты будут детям раздавать? Глядя на Донбасс или Сирию скажем мягко – не уверен. А как?

План «А» давно известен и на данное время в целом безрезультатно реализуется Кремлем. Его суть, как и главные задачи остаются неизменными:

— внесение изменений в Конституцию Украины и превращение ее в федеративное государство;

— создание условий для недопущения даже гипотетического вступления Украины в ЕС и НАТО;

— превращение Украины или хотя бы ее части, в полностью контролируемое Россией государство.

Второй слой задач состоит в решении насущных для России вопросов – снятие части санкций, наложенных за военные действия на Донбассе, снижение расходов на войну… список почти бесконечный, но это немного другая история.

Для этих целей применяются давно «навязшие на зубах», но от этого не менее опасные методики: раскачивание ситуации, влияние на сознание и прочие «спецслужбистские» методики. Сейчас, некоторые изменения произошли – ставка на то, что Зеленский капитулирует не сработала и, хотя и с трудом, но осознав это, в Кремле решили пойти по «молдавскому сценарию» — сеять хаос в исполнительной власти, а ближайшая цель, это смена Гончарука на кого-либо более «покладистого».

Но в Украине обычно как все происходит: кандидат на должность Россию любит, аж из «штанов выпрыгивает», а выбрали или назначили и все: «бандеровец». Помните, чья подпись стоит под первым документом, так сказать стартом интеграции Украины в НАТО? Его самого, легитимного «ростовчанина», тогда еще премьер-министра Януковича, так что – посмотрим, как оно будет.

Видимо поэтому в Кремле и существует «план Б» о котором Сурков с «Незыгарем» проговорились, а что источники у них верные: ГРУ Генштаба и ФСБ соответственно. Так, ФСБшный телеграмм-канал Незыгарь, «нечаянно» слил в сеть интересную информацию, репостнув канал «Нешульман»: «включение в Конституцию нормы о территориях федерального управления открывает возможности по вхождению в состав России Абхазии и Южной Осетии. Поправки «на всякий случай» предложили авторы из «партии Служения»». Да, эти «республики» могут довольно быстро «присоеденить», хоть какое-то «собирание земель», а вот с Донбассом будут тянуть до последнего, он России нужен как рычаг давления на Украину и не более того, еще и санкции за него, так что только на «крайний случай», если «железный занавес» наглухо опустится и всем уже будет в принципе все ровно. На месте жителей «республик» стоит крепко подумать: круто ли будет в такой России жить?

Финализация процессов

Есть в технике такой термин: «финализация процесса», который означает его фактическое окончание, чаще всего с чисткой не нужного мусора в данных. Судя по всему, Суркова именно «финализировали», а его интервью, заметьте, не серьезному СМИ, а своему же бывшему многолетнему подчиненному это некое «подведение итогов». В каком смысле? Минимизировать или иными словами показать, что работа по Украине провалена не из-за него лично, ну и планов на будущее «нарисовать» немерено, такое в России любят и умеют, а что они потом не выполняются дело вторичное.

Только, если читать «между строк», то можно сделать довольно интересные выводы: самой России стало довольно тяжело нести бремя развязанной ею «третьей мировой гибридной войны», и в головах «кремлевских небожителей» начинает созревать идея: «попытаться хотя бы унести уже украденное»: Абхазию, Южную Осетию, Крым, Донбасс и так далее. Но хочется большего, и именно поэтому стоит ожидать, возможно, «последнего рывка» Кремля в отношении Украины, Беларуси, Молдовы и Грузии, так что легко нам точно не будет. Правда «шторм» этот – утихающий, поэтому верим: справимся. Как там Сурков сказал: «…Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают», ошибочка вышла, Украина была, есть и будет, хочет кто-либо этого или нет.

Секция «Дельта» группы «Информационное Сопротивление»