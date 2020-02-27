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Невзоров об имперских амбициях России: Это клептомания

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  • 27.02.2020, 13:55
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Невзоров об имперских амбициях России: Это клептомания

Песню «Хотят ли русские войны» вспоминать совершенно бесполезно. 

Об этом известный российский публицист Александр Невзоров заявил на «Эхе Москвы».

― Есть такая картина Сурикова, которая сейчас, несомненно, должна была бы называться «Ермак объясняет коренным народам Сибири правила проведении референдума о добровольном присоединении к Московскому царству». И разъяснительная работа там ведется при помощи беглого мушкетного огня, выпускание кишек и всяких форм художественного зарезывания туземцев. А есть помимо этого и Туркестанская серия Верещагина. Она тоже хорошо живописует восторг местного населения при мысли о единении с Россией. Судя по репликам царя, который обзывал Верещагина «скотина» или «помешанный», то, скорей всего, то, что он рисовал, было документально…

«Апофеоз войны» ― это вообще картина с неизвестным подтекстом. А вот все остальные, так называемая Туркестанская серия, судя по тому, какую злобу это вызывало у патриотов того времени, это очень документально, и там символ русского мира ― такую любовно отрезанную голову русского солдата, подняв за волосы рассматривают местные красавцы в чалмах, а русский солдатик устало закуривает над грудой туркестанских трупов. Надо понимать, что Туркестан ― это всякий там Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан…

В общем, все это говорит о некоем единодушном желании местного населения стать частью Союза нерушимых. И набор этих всех улик даже для безграмотного человека, он настолько красноречив, настолько однозначен, что очень легко составить представление о том, чем на самом деле в основном занималась Россия несколько последних веков.

Это я к тому, что с необъяснимой нервностью политическое руководство страны воспринимает все заявления о том, что Россия агрессивна. Вообще, об этой реальности давным-давно говорит весь мир. А Россия в отрицании своей агрессорской роли выглядит глупее и глупее, потому что когда они все выстраиваются переодетые в голубей мира на Мавзолее, – это, конечно, детский утренник.

И совершенно непонятно, а почему не сыграть на опережение и почему самой России не признать: «Да, я исключительно агрессивна. Да, я постоянно настроена на оккупацию соседей и вообще всего того, что плохо лежит. Поделать с собой ничего не могу. Вот такой вот у меня жуткий, непобедимый зуд. Это не на уровне политики. Это на уровне конвульсий, пароксизмов и государственной моей физиологии».

Мы помним, что СССР был рекордсменом в мире, самой уникальной страной, насильно присоединившей и удерживавшей при помощи террора и предельной жестокости 14 суверенных, самобытных, ненавидящих своего поработителя государств, национальных образований – бывшие республики так называемые. И это было напрямую. И еще примерно 8 стран после Второй мировой войны, которых удалось опутать проволокой колючей…

Да, принесение культуры придало невероятную скорость и невероятное ускорение в удалении от нас этих несчастных, которые долгое время были как бы частью. Почему бы не взять и не сказать: Да, мы агрессоры, у нас такие свойства, у нас такие традиции, такие скрепы.

А песню «Хотя ли русские войны», вспоминать совершенно бесполезно, потому что за русских – хочет или не хочет – всегда их начальство. И прикидываться хорошими и миролюбивыми, имея такие традиции, после всего как-то особенно глупо. И когда появляются чуть-чуть силы, какая-то копеечка, первым делом что-нибудь захватываем. И на население, на его нищету, на его 10 тысяч зарплаты, в принципе, наплевать, а всех, до кого нужно дотянуться в этот момент, надо оккупировать.

С этим ничего не поделаешь. Это как клептомания, происходит даже, собственно, вопреки даже собственной воле. И этого не преодолеть. Надо просто это признать и все, точки расставятся. Всем станет легче и претензии предъявлять стане глупо, как к скунсу за запах, как к бобру за то, что он деревья портит.

И все разъяснится про Крым и про Донбасс…


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