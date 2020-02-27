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Евро обновил годовой максимум

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  • 27.02.2020, 14:07
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Евро обновил годовой максимум

Доллар немного подешевел.

На торгах в четверг белорусский рубль немного притормозил укрепление доллара, но всё равно девальвировался к евро. Стоимость валютной корзины покинула абсолютный максимум, подешевев на 0,18%, пишет select.by.

С начала недели корзина валют подорожала на 0,18%, а с начала февраля уже на 2,30%.

Курс доллара опустился на 0,0038 BYN до 2,2340 BYN/USD и покинул исторический максимум, который до этого обновлялся четыре раза подряд.

С начала недели стоимость доллара выросла на 0,0220 BYN (+0,99%), а с начала месяца на 0,0960 BYN (+4,49%).

С начала года курс американской валюты подскочил вверх уже на 0,1255 BYN (+5,95%).

Кус евро вырос на 0,0072 BYN до 2,4406 BYN/EUR.

Евровалюта дорожает уже пятый день подряд. Общее укрепление за это время составило 0,0619 BYN. Это позволило курсу евро подняться до максимума за 377 дней. До исторического максимума (2,4956 BYN/EUR) осталось 5,5 копеек.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0112 BYN до 3,4025 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня, но это пока на 0,0168 BYN выше уровня начала февраля.


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