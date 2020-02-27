Эксперт: Россия смирилась со своим статусом младшего брата Китая 1 27.02.2020, 12:59

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Зависимость Москвы от Пекина будет расти.

Со второй половины 90-х годов и уже при президенте Владимире Путине Российская Федерация начала и продолжает формировать «альтернативную ось» в отношении либерального западного мира.

Москва налаживает отношения с Пекином. Китай – страна, которая может ускорить изменения в отношениях Запада и России и может даже спровоцировать начало диалога или перезагрузку в отношениях Запада и Российской Федерации. В эфире «Польского Радио» этот вопрос прокомментировал Адам Бальцер из WiseEuropa - Центра исследований Восточной Европы (Studium Europy Wschodniej) Варшавского университета.

Эксперт решил прокомментировать, прежде всего, отношения Москвы со странами Восточного партнерства, к которым относятся Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина:

«Концентрируя свое внимание на эффектных событиях, таких как Революция достоинства, Майдан, российская аннексия Крыма, российская агрессия против Украины в Донбассе или недавняя революция в Армении, мы иногда забываем о менее заметных процессах, которые изменяют расклад сил. Я бы хотел обратить ваше внимание на страны Восточного партнерства. Во-первых, там значительно выросла роль Европейского союза. Я напомню, что во время Евро-2012, которое Польша организовывала совместно с Украиной, согласно статистике, отображающей украинскую торговлю, доля Европейского союза в объеме торговли Украины была меньшей, чем России. Конечно, за последние 7 лет в результате войны, санкций, эмбарго, кризиса в России, подписания Соглашения об ассоциации, углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли доля Европейского союза в объеме торговли с Украиной выросла, в прошлом году она составляла почти 45%, а России - снизилась. Эта тенденция характерна и для других стран. Однако я не утверждаю, что Россия потеряла свое значение, но, очевидно, что ее роль в экономиках многих стран слабеет».

Далее Адам Бальцер перешел к обсуждению Китая:

«Помимо ослабления роли России в экономиках стран Восточного партнерства и растущей роли ЕС мы имеем дело с Китаем и Турцией. Начнем с обсуждения Китая, для которого характерно стратегическое выжидание. Мне кажется, что в данном случае мы можем наблюдать парадоксальный тренд – растущее значение Китая в Восточной Европе, на Южном Кавказе, в бассейне Черного моря. Эта тенденция будет только усиливаться в связи с инициативой «Один пояс и один путь», которая объединяет проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Эта инициатива нацелена на развитие инфраструктуры во всех направлениях: это и железная дорога, и автомагистрали, и порты, и авиасообщения, и так далее. Она охватывает Восточную Европу и в некоторой мере Южный Кавказ. Экономические связи между Россией и Китаем становятся все более ассиметричными. Если бы вначале ХХІ века мы посмотрели на валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности, то мы бы увидели, что ВВП России был чуть более чем в два раза меньше, чем ВВП Китая. За несколько лет, согласно прогнозам Международного валютного фонда, соотношение ВВП России и Китая будет составлять 1 к 7,5 в пользу Китая. Если же мы посмотрим на разницу в темпе роста экономики Китая и России, то она еще больше, чем в предыдущем случае, хотя экономический рост Поднебесной замедляется. Темп экономического роста России значительно ниже ее потенциала и амбиций. Это отображается на двусторонних экономических отношениях. Вначале ХХІ века доля Китая в объеме российской торговли составляла 2%. Сегодня Китай – самый важный партнер России. Доля Китая в объеме торговли Российской Федерации растет ежегодно. Сегодня она составляет 17%. Согласно прогнозам, доля Китая будет расти, что будет выгодно для Поднебесной. Доля Европейского союза в торговле с Россией снижается. Если мы возьмем данные за прошлый год, когда Великобритания еще была частью Евросоюза, то доля ЕС составляла немного больше, чем 40%. Почти 20% - это торговля России с Нидерландами. Нидерланды – это большой хаб, энергетическая биржа. На самом деле сырье даже не транспортируется в Нидерланды, а производятся только виртуальные транзакции. Российское сырье продается через Нидерланды за пределами ЕС».

Адам Бальцер отмечает, что рост роли Китая заметен не только на российском рынке, но и на рынках стран Восточного партнерства:

«Сегодня Китай является самым главным торговым партнером Украины. Несколько лет назад ситуация выглядела иначе. Китай опередил Россию и Германию. Сегодня доля Китая в объеме торговли Украины составляет 12%. Вновь мы имеем дело с ростом этого показателя. Также мы наблюдаем рост доли Китая в объеме торговли Грузии, Молдовы и Армении, но только в меньшем масштабе, нежели это происходит в Украине. Парадоксально, но мы имеем дело с прогрессирующей тенденцией: Россия все теснее экономически связана с Китаем, что отображается на политических отношениях и так далее. У Пекина появляется все больше возможностей оказывать давление на Москву. На данный момент я не верю словам президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в определенный момент Россия осознает, что лучше иметь дело с Евросоюзом, с Западом, чтобы стать противовесом для Китая. Пекин – это активный игрок. Другое дело – это стратегия России. На данный момент я убежден, что Россия смирилась со своим статусом младшего брата. Это также связано с идеологией. Известно, что авторитарный российский режим становится все более авторитарным. Существует некая корреляция между этими экономическими и политическими процессами. С китайской перспективы Россия важнее, чем Украина и другие меньшие страны Восточного партнерства. Европейцы или американцы должны понимать, что в странах Восточного партнерства сейчас доминирует не Россия, а Китай. Роль Пекина в этом регионе будет только расти».

Эксперт Адам Бальцер перешел к обсуждению ситуации в Сирии, которая не сходит с первых полос мировых изданий последние несколько дней:

«Я бы хотел начать с того, что в северной Сирии, по данным ООН, на протяжении 10 недель Россия и Иран, которые поддерживают правительственные войска Башара аль-Асада, ведут авиационные удары по населенным пунктам, что вынудило около 700 тысяч человек покинуть свои дома. В одном только Идлибе проживает как минимум 3 млн человек. Это самая большая гуманитарная катастрофа, произошедшая в ходе этой войны. За последние дни погибли 13 турецких солдат в борьбе с сирийцами, а не с курдами. Это беспрецендетная ситуация. Ранее произошел инцидент, но мы не имели дело с такими боями. Сирийская атака, которая, с точки зрения Башара аль-Асада, проходит довольно неплохо, была невозможна без поддержки Ирана и России».