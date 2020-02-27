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Предприятия в январе активнее увольняли работников, чем нанимали

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  • 27.02.2020, 14:24
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Предприятия в январе активнее увольняли работников, чем нанимали
Иллюстрационное фото

Сокращения коснулись промышленности, строительства, здравоохранения и другие сферы.

Предприятия в январе активнее увольняли работников, чем принимали новичков. Это следует из данных Белстата, пишет tut.by. Трудоустроили в прошлом месяце 43 165 человек, а уволили — на 3134 человека больше. В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. Журналисты посмотрели, в каких отраслях активнее всего отдавали трудовые книжки.

Число принятых превысило количество уволенных в организациях, которые занимаются водоснабжением; сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (+149,1%), операциями с недвижимым имуществом (+50,2%). Активнее брали на работу, чем отдавали трудовые книжки, также в таких сферах, как информация и связь (+27,8%), горнодобывающая промышленность (+22,2%), образование (+17,8%), творчество, спорт, развлечения и отдых (+16,9%), услуги по временному проживанию и питанию (+4,6%), профессиональная, научная и техническая деятельность (+1%).

В остальных отраслях в январе было больше уволенных, чем принятых на работу. Среди них — строительство (взятых было на 5,8% меньше, чем уволенных), промышленность в целом (-17,9%), финансовая и страховая деятельность (-29,9%), здравоохранение и соцуслуги (-5,8%).

По данным Белстата, в 2019 году крупные и средние предприятия Беларуси приняли на работу 689,8 тыс. человек, а уволили 736,1 тыс. человек. На чистой основе было уволено 46,3 тыс. человек, что сопоставимо с числом жителей Пружанского или Пинского районов.

В региональном разрезе наибольшие чистые увольнения отмечены в Минской области. На работу было принято на 9680 человек меньше, чем уволено. Областей, в которых был бы зафиксирован чистый прием на работу по итогам 2019 года, не отмечено.


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