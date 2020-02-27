Навальный нашел нью-йоркские квартиры семьи Мишустина 6 27.02.2020, 14:44

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Алексей Навальный

Фото: AP

Их приобретение связано с делом Магнитского.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального обнаружил в Нью-Йорке пять квартир, купленных зятем премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Об это сообщает сайт navalny.com:

«Это дом в Нью-Йорке.

Пять квартир в нем купил зять нынешнего премьер-министра Мишустина.

И последовательность событий выглядит так:

1. Несколько сот миллионов долларов похищаются через Федеральную налоговую службу РФ (по схеме возврата фиктивного НДС — «дело Магнитского»)

2. Хищение доказано целиком и полностью, в десятке стран возбуждены уголовные дела (но не в России, конечно же). Часть этих украденных денег достается Денису Кацыву, который незамедлительно покупает на них несколько квартир в Нью-Йорке

3. Через 3 недели зять главы налоговой службы Российской Федерации покупает 5 квартир в этом же доме в Нью-Йорке. То есть квартиры юридически наполовину принадлежат его супруге — сестре Мишустина.

4. Этот зять (Удодов) многократно упоминался в СМИ (и позднее фигурировал в уголовном деле) как организатор мошеннических схем по возврату НДС.

Большой привет всем, кто писал посты про нового эффективного премьер-министра Мишустина. Технократа, который многого добился в налоговой».

Представляем вам новый супер-интересный эпизод биографии зятя Мишустина, ранее никому не известный. Удодов, как мы выяснили, вскоре после свадьбы с сестрой Мишустина, приобрел 6 квартир в прекрасном новом жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке. В трехстах метрах от знаменитой Уолл Стрит.

Никакой конспирологии. Никто нам это не «слил» и не «сообщил». Вся информация доступна в нью-йоркском реестре недвижимости. Можете проверять.

5 квартир было куплено 23 декабря 2009 года. Они куплены не напрямую Удодовым как физлицом, а через 5 фирм. То есть они были изначально оформлены на фирмы с похожими названиями (PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407 и т.д.), а Удодов уже приобрел эти фирмы вместе с квартирами.

Внимательно изучая документацию в нью-йоркском реестре, мы видим его фамилию в документе на пожарную сигнализацию:

А вот документ ипотеки, где однозначно указано, что Удодов является единственным владельцем фирм, которым принадлежат квартиры:

Указанная стоимость пяти квартир 5,1 млн долларов. Удодов переоформил на себя ипотеку на сумму 1,9 млн долларов и направлял в банк платежи от сдачи квартир в аренду.

Вот так выглядит одна из этих квартир, которая принадлежала Удодову, и ее сдавали:

Летом 2010-го зять Мишустина Удодов приобретает шестую квартиру в этом же доме. По такой же схеме, через юрлицо. Стоимость 1,3 млн долларов.

Теперь, обладая знанием о том, что Удодов и сестра Мишустина супруги, это имущество можно смело считать совместно нажитым. То есть это не «квартиры Удодова», а «квартиры сестры главы налоговой службы и её мужа». Квартиры, кстати, к 2018-му году все продали. Очень надеемся, что семья чиновника не забыла указать этот доход в своих налоговых декларациях.

Но история наша не о 6,4 миллионах долларов, потраченных на американскую недвижимость. Наша история совсем про другое.

Если вы погуглите адрес удодовских нью-йоркских квартир (20 Pine Street), то обнаружите, что про этот жилой комплекс уже много писали в СМИ. И не поверите, в связи с Россией.

Я надеюсь, вы все хорошо помните дело Магнитского. Юрист Сергей Магнитский раскрыл схему, по которой жулики незаконно возместили НДС на 230 миллионов долларов, вывели их из России, а самого Магнитского замучили и убили в тюрьме.

Украденные деньги вывели за границу и распределили между кучей разных людей. Глава налоговой, которая это все провернула, купила себе квартиру в Дубае. Следователи и полицейские получили деньги и накупили себе недвижимости в Москве. Ну а часть этих денег была переправлена на счета фирм Дениса Кацыва, российского жулика и сына бывшего вице-президента РЖД.

На эти самые деньги, украденные по «схеме НДС», Кацыв купил себе недвижимость в Нью-Йорке. Американские власти эту недвижимость в 2013-м году арестовали в связи с делом об отмывании средств по делу Магнитского. Было открыто уголовное дело, в результате которого Кацыв пошел на сделку и выплатил в американский бюджет 6 миллионов долларов штрафа.

Пикантность ситуации в том, что арестованная недвижимость Кацыва — это 5 квартир по уже знакомому нам адресу 20 Pine Street. В том же самом доме, что и 6 квартир Удодова.

Выдержка из материалов прокуратуры: Prevezon Holding (компания Кацыва) покупает недвижимость по адресу 20 Pine street.

А дополнительного градуса всей этой истории добавляет то, что Кацыв и Удодов купили свои квартиры с разницей в 3 недели. Кацыв 30 ноября, а Удодов 23 декабря 2009 года.

Ситуация выглядит — хуже не бывает. Я не знаю, где Мишустин должен опубликовать свою следующую заказуху и как это вообще можно объяснить.

Но вот как ситуация выглядит на этот момент:

Произошло беспрецедентное хищение бюджетных средств через Федеральную налоговую службу Российской Федерации (по схеме возврата фиктивного НДС — «дело Магнитского»).

Хищение доказано целиком и полностью, в десятке стран возбуждены уголовные дела (но не в России, конечно же).

Часть этих украденных денег достается Денису Кацыву, который незамедлительно покупает на них несколько квартир в Нью-Йорке.

Через 3 недели зять главы налоговой службы Российской Федерации покупает 5 квартир в этом же доме в Нью-Йорке. То есть квартиры юридически наполовину принадлежат его супруге — сестре Мишустина.

Из отягчающих обстоятельств: этот зять (Удодов) многократно упоминался в СМИ (и позднее фигурировал в уголовном деле) как организотор мошеннических схем по возврату НДС.