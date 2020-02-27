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Нефть подешевела до годовых минимумов

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  • 27.02.2020, 14:55
  • 1,432
Нефть подешевела до годовых минимумов

С начала недели цена упала почти на 3,5 доллара.

Накануне цены на нефть упали до минимума за 13 месяцев, котировки в четверг, 27 февраля, продолжают снижаться, пишет korrespondent.net.

Так, апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,76 (на 1,42%), до $52,67 за баррель. За торги среды Brent подешевела на $1,52 (на 2,77%), до $53,43 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,73 (на 1,50%), до $48 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта снизилась на $1,17 (на 2,34%), завершив день на отметке $48,73 за баррель - минимуме с 7 января 2019 года.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 3,8% - до 368 юаней за баррель. Днем ранее снижение котировок составило 4,2%.

Как объясняет Dow Jones, на нефть продолжают давить опасения о том, что эпидемия нового коронавируса негативно повлияет на глобальную экономику, а значит и на спрос на сырье.

Отметим, еще в начале недели нефть Brent торговалась выше 56 долларов за баррель.


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