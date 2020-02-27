закрыть
27 февраля 2020, четверг, 17:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Найден первый человек, чей организм производит алкоголь

4
  • 27.02.2020, 14:55
  • 2,547
Найден первый человек, чей организм производит алкоголь
иллюстрационное фото

Для опьянения ей достаточно просто съесть немного углеводов.

Недавно медикам представилась уникальная возможность изучить организм человека, которому для опьянения достаточно просто съесть немного углеводов. Они случайно обнаружили этот феномен, обследуя 61-летнюю женщину с поражением печени и диабетом, пишет «Популярная механика».

Изначально врачи подозревали, что проблемы с печенью у пациентки развились из-за хронического алкоголизма — ведь тесты мочи на алкоголь всегда давали положительный результат. Они отказывались верить женщине на слово, и убедили их лишь анализы: в то время как в моче явно отслеживались следы этанола, его метаболитов обнаружено не было. Кроме того, никаких внешних признаков опьянения также не наблюдалось.

В результате обследования выяснилось, что во всем виноваты дрожжи Candida glabrata. В них нет ничего необычного, однако в данном случае концентрация дрожжей в мочевом пузыре пациентки оказалась слишком высокой. Антигрибковые препараты оказались неэффективными, и сейчас врачи решают вопрос о пересадке печени.

Специалисты признаются, что пропустить симптомы такого редкого заболевания очень просто. Единственный способ избежать врачебной ошибки — внимательно изучать все результаты анализов и вовремя отслеживать несоответствия в, казалось бы, самом тривиальном диагнозе.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш