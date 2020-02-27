Найден первый человек, чей организм производит алкоголь 4 27.02.2020, 14:55

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Для опьянения ей достаточно просто съесть немного углеводов.

Недавно медикам представилась уникальная возможность изучить организм человека, которому для опьянения достаточно просто съесть немного углеводов. Они случайно обнаружили этот феномен, обследуя 61-летнюю женщину с поражением печени и диабетом, пишет «Популярная механика».

Изначально врачи подозревали, что проблемы с печенью у пациентки развились из-за хронического алкоголизма — ведь тесты мочи на алкоголь всегда давали положительный результат. Они отказывались верить женщине на слово, и убедили их лишь анализы: в то время как в моче явно отслеживались следы этанола, его метаболитов обнаружено не было. Кроме того, никаких внешних признаков опьянения также не наблюдалось.

В результате обследования выяснилось, что во всем виноваты дрожжи Candida glabrata. В них нет ничего необычного, однако в данном случае концентрация дрожжей в мочевом пузыре пациентки оказалась слишком высокой. Антигрибковые препараты оказались неэффективными, и сейчас врачи решают вопрос о пересадке печени.

Специалисты признаются, что пропустить симптомы такого редкого заболевания очень просто. Единственный способ избежать врачебной ошибки — внимательно изучать все результаты анализов и вовремя отслеживать несоответствия в, казалось бы, самом тривиальном диагнозе.