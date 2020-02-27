Белорусские видеоблогеры: Лукашенко обижается и воюет с зеркалом 5 27.02.2020, 15:17

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Алесь Круткин

Арест Алеся Круткина – месть властей за его общественную деятельность и острую критику диктатора.

Известные белорусские видеоблогеры Сергей Тихановский, Дмитрий Козлов, Александр Кабанов и Сергей Петрухин выступили в защиту своего коллеги. Пресс-служба «Европейской Беларуси» приводит текст их заявления:

- 26 февраля нашего коллегу, видеоблогера и активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алеся Круткина осудили на 15 суток ареста. Решение об этом принял суд города Лепеля Витебской области. Процесс был закрытым, информацию о месте и времени его проведения сотрудники правоохранительных органов предоставили только после окончания. О суде не знали ни родственники, ни друзья активиста. До нового ареста Алесь Круткин уже провел месяц за решеткой по фальсифицированным обвинениям. Всего он будет находиться в тюрьме как минимум 45 суток подряд.

Мы считаем, что таким образом власти мстят Алесю Круткину за общественную деятельность и острую критику диктатора и чиновников. В своем видеоблоге он часто высказывался по острым социальным и политическим вопросам и завоевал популярность подписчиков честной и открытой позицией. Вместо того, чтобы прислушаться к критике, Лукашенко обижается и воюет с зеркалом, в котором всего лишь отражаются реалии современной Беларуси.

Мы требуем от белорусских властей немедленного освобождения Алеся Круткина и прекращения необоснованного давления на независимых блогеров и журналистов.

Мы призываем своих коллег к солидарности с Алесем Круткиным и просим всех белорусов поддержать независимых блогеров и журналистов.

Мы просим политиков и общественных деятелей поднять вопрос о преследовании блогеров и журналистов на международном уровне.

Мы считаем, что Алесь Круткин должен быть признан политическим заключенным и призываем политиков, правозащитников, общественных деятелей активно добиваться его освобождения и прекращения репрессий против независимых блогеров и журналистов.

Свободу Алесю Круткину! Свободу независимым блогерам и журналистам!