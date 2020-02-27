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Эрдоган преподал урок Зеленскому

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  • Юрий Бутусов
  • 27.02.2020, 15:17
  • 4,528
Эрдоган преподал урок Зеленскому
Юрий Бутусов
Фото: Gordonua.com

Турецкая армия выбила пророссийские силы из поселка Найраб.

В Сирии в провинции Идлиб идут ожесточенные бои между российскими, иранскими и сирийскими проасадовскими войсками с одной стороны, и турецкими и антиасадовскими сирийскими войсками с другой стороны.

Война очень интересная. Российские и турецкие регулярные ротно-тактические группы взяли под контроль ключевые узлы коммуникаций в провинции. А их союзники ведут войну в промежутках между позициями РФ и Турции.

Россия и Асад применяет боевую авиацию для ударов по антиасадовским силам. Турецкие войска начали применять для борьбы с авиацией переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" производства США. 25 февраля турки сбили асадовский вертолет.

Турки авиацию не применяют, но зато широко применяют артиллерию.

В ответ на российско-асадовское наступление в Идлибе турки осуществляют контрудар. Небольшие мобильные группы пехоты на легкой бронетехнике и джипах при огневой поддержке турецких войск атаковали поселок Найраб. Удар оказался успешным - несмотря на постоянные удары российской авиации бойцы Эрдогана в контактном бою выбили солдат Асада и Путина из поселка. 26 февраля турецкая армия уничтожила у асадовцев танк, БМП, сбила беспилотник российских Воздушно-комических сил.

Российское командование ничего не смогло противопоставить турецкому натиску. Турецкая армия превосходит российскую по организации и мотивации, и даже наличие авиации не заставляет турок отступать - они идут вперед.

Россия, очевидно, опасается эскалации войны с Турцией, страной НАТО. Эрдоган проводит встречи с Путиным, они жмут руки и улыбаются друг другу. Но при этом дипломатия и война идут в Турции своими дорогами. Переговоры о мире тем не менее, Эрдоган сопровождает ударами артиллерии и уничтожением позиций пророссийских и проасадовских сил.

Важный урок для Украины. Мирные переговоры и отношения с Путиным Эрдоган сопровождает серией атак и обстрелов по российскими и асадовским позициям. И это повышает авторитет Турции и делает дипломатию эффективной. Источник: https://censor.net.ua/b3178241

Юрий Бутусов, censor.net


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