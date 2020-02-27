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Лавров попытался поучать Албанию, но премьер страны жестко ему ответил

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  • 27.02.2020, 15:26
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Лавров попытался поучать Албанию, но премьер страны жестко ему ответил
Сергей Лавров

Эди Рама отреагировал на лекцию главы МИД РФ.

В США заметили, как министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля «попытался прочитать лекцию» Албании по ЕС и НАТО. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Лавров пытался прочитать лекцию Албании о том, как ее «обязательства» по ЕС и НАТО препятствуют связям с Россией. Эди Рама поправил его: «Мы с НАТО или ЕС не потому, что мы обязаны, а потому, что мы так решили, и мы гордимся тем, что принадлежим к этой большой семье», - написала в Twitter посол США в Албании Юри Ким.

Она добавила хэштег #NATOproud («НАТО-гордость») к своему сообщению.

Как цитирует ТАСС, Лавров накануне заявил: «Я уже говорил, что мы готовы развивать отношения настолько интенсивно, насколько это удобно нашим албанским коллегам, но господин премьер-министр вспомнил об обязательствах, которые у них есть перед НАТО и непосредственно перед США как перед союзником. Нам также известно о стремлении Албании войти в состав Евросоюза. Мы это все понимаем, это политическая реальность, но есть масса примеров, когда никакие обязательства, которые я упомянул, не мешают развиваться нормальным и хорошим отношениям».

МИД РФ ранее просил Запад отреагировать на позицию Рамы, который призвал правительства Косова и Албании «начать работу над совместным стратегическим проектом, который объединит албанцев до 2025 года».


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