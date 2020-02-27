Белоруску не пускают на работу после возвращения из Италии 30 27.02.2020, 15:28

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Наталья Ладутько

Официально коронавирус в Беларуси пока не подтвержден.

Жительница Минска Наталья Ладутько поехала с российским туроператором в тур по карнавалам Европы. Одним из пунктов путешествия была Италия, где из-за ситуации с коронавирусом принимаются повышенные меры безопасности. Проблем с возвращением в Беларусь у ней не возникло, но сейчас женщину ... не пускают на работу, пишет «Новы час».

Наталья Ладутько работает главным бухгалтером в одной из частных компаний. По приезду директор компании отказал Наталье в выходе на работу и настаивает на том, чтобы она прошла 14-дневный карантин за счет своего отпуска. По словам женщины, руководитель ссылается на то, что в Северной Италии, откуда она возвращается, ввели карантин, поэтому она также должна пройти карантин либо сдать анализы на проверку наличия вируса.

«Мы были на карнавале в Швейцарии в Люцерне, затем переехали на Французскую Ривьеру. Были на карнавале в Ницце и Мянтоне. Проблемы начались, когда вечером приехали на ночлег в Турин, а итальянские власти в этот вечер отменили карнавал в Ивреи. Потом спокойно переехали в Верону, затем в Венецию, где закрыли для посещения собор Святого Марка и выставку Тициана и Рубенса, которая там проходила. Все остальное работало. Затем переехали в Клагенфурт. Спокойно пересекли границу с Австрией, никакого контроля на границе не было, вечером пересекли границу с Чехией, также никакого контроля. Сегодня без проблем прошли польскую границу. Параллельные группы связались с руководителем нашей группы и рассказали, что без проблем прилетели в Москву, там тоже никакого контроля или повышенного внимания к ним не было», - рассказала Наталья Ладутько.

Женщина не испытывает проблем со здоровьем, а потому не хочет идти в карантин за свой счет и намерена выйти на работу.

Директор компании Александр Свидерский подтвердил, что действительно предложил Наталье побыть в 14-дневном карантине.

«Она - потенциальный носитель вируса. Без разницы, будет она проходит обследование за свой счет или мы можем все оплатить. Если она не понимает, что пандемия уже здесь, то мне очень жаль. Если кто-то может остановить вирус, он должен это делать, каждый на своем рабочем месте. Вы думаете, вирус не гуляет в Беларуси? Да его тысячи, просто никто еще не обращался. Надо это прекращать, можно найти компромисс, по соглашению сторон, а не так, что я приехала из Италии, приду и всех вас заражу», - сказал Александр Свидерский.

Добавим, что официально коронавирус в Беларуси пока не подтвержден, как и не объявлена пандемия в мире.

А вот представители независимого профсоюза РЭП считают попытку работодателя отправить Наталью Ладутько на карантин дискриминацией.

«Я здесь вижу дискриминацию, ведь даже если человек побывал в определенной стране, это не значит, что он заразился коронавирусам. Если наниматель заботится о здоровье остальных сотрудников, пусть он предложит ей пойти в карантин и обследоваться за счет предприятия, - говорит правовой инспектор труда независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко. - Если эта женщина обратится к нам и мы пойдем с ней в суд, мы докажем, что это дискриминация. Она может отказаться проходить обследование за свой счет, сказать, что уверена в своем здоровье и согласиться на обследование за счет нанимателя».

Трудовое законодательство, по словам Леонида Судаленко, не предусматривает таких ситуаций. Оно говорит лишь о том, что при приеме на работу наниматель может направить человека пройти медосмотр. Ну и в зависимости от вида деятельности, например, в пищевой отрасли, врачей надо проходить раз в полгода. Но в случае с Натальей это возможно только за счет работодателя.

«Это абсолютный бред - отправлять на карантин всех, кто приезжает из Италии, поскольку оттуда приезжает много людей. Если все наниматели Беларуси начнут это делать, то экономике будет нанесен большой ущерб. Нужно соблюдать баланс между заботой об общественном здоровье и экономическим эффектом, - добавляет Андрей Стрижак, член совета профсоюза РЭП. - Всем, кто сталкивается с подобными ситуациями дискриминации, советуем обращаться в независимый профсоюз РЭП, будем разбираться».