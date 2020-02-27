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Археологи нашли средневековую столицу в пустыне

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  • 27.02.2020, 15:39
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Археологи нашли средневековую столицу в пустыне

Площадь города — 200 гектаров.

Польские археологи во время раскопок в пустыне Судана обнаружили ранее неизвестные кварталы средневекового города Соба - столицы королевства Алва, пишет lenta.ua.

Город Соба был столицей нубийского царства - одного из трех располагавшихся на территории Судана. Власти страны не позволяли вести раскопки на этой территории - археологи получили доступ к этим местам лишь в XX веке. Но повезло далеко не всем - суданские чиновники выдают разрешение на раскопки строго ограниченному кругу ученых.

Польские археологи изучили местные легенды, что и позволило им определить участок, где искать Собу. Этот город располагался на площади 200 га, в нем была четко разработанная система дорог. О том, что в Собе была развита торговля, археологам подсказали найденные осколки керамики.

Одна из легенд гласит, что столица королевства Алва город Соба пал из-за женщины по имена Аджоба. Желая выдать красавицу-дочь замуж за самого достойного претендента, она натравила их друг на друга, в результате чего не выжил ни один из них.


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