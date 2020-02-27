«Даже по телеку видно, как мучаются спортсмены на этой каше» 4 27.02.2020, 15:52

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Фото: biathlon.com.ua

Факты и мнения о чемпионате, от которого другие отказались, а Лукашенко с радостью принял.

В среду в Раубичах стартовал очередной чемпионат Европы по биатлону. «Салідарнасць» рассказывает, почему на нем нет толп туристов.

Как Беларусь заполучила чемпионат и при чем тут Лукашенко?

Очередной чемпионат Европы должен был состояться в Эстонии, но там от его проведения отказались чуть ли не в последний момент по вполне понятной причине – из-за отсутствия снега.

Беларусь решила перехватить турнир, хотя снега не было и у нас. Зато был такой энтузиаст как Александр Лукашенко – трудно представить, чтобы чемпионат в Раубичах решились проводить без его указания. Можно сказать, что повторилась история с II Европейскими играми: Беларусь добилась права их заполучить, только когда от их проведения отказались Нидерланды.

В преддверии чемпионата в середине февраля глава государства лично проинспектировал Раубичи. А теперь он постоянно интересуется состоянием трасс.

Почему нет толп туристов?

Есть две причины. Первая – место чемпионата изменилось в последний момент, что могло стать проблемой для иностранных болельщиков.

Но главная причина даже не в этом. В отличие от ситуации во многих других видах спорта, в биатлоне чемпионат Европы по биатлону – маловажный турнир.

Ежегодно главные старты биатлонистов – это этапы Кубка мира и чемпионат мира (он, кстати, завершился совсем недавно). Поэтому на турнир в Раубичи не приехали главные звезды этого вида спорта.

Фото: Прессбол

Кстати, нет ажиотажа и среди белорусских болельщиков. Вот так выглядел фудкорт в день открытия чемпионата.

На что жалуются спортсмены?

Накануне стартов заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о трассе: «Тут получается винегрет снежный: перемороженный снег с фристайла, снег из Веснянки и Заячьей поляны. Часть естественного снега».

В результате биатлонисты соревнуются в тяжелых условиях. Динара Алимбекова рассказала: «Парни проходят подъемы прыжками, а мы все это месим, можно сказать. Но, как есть… По ногам дает очень сильно, конечно».

Украинский ресурс biathlon.com.ua отмечает: «У нас на сайте идет дискуссия о том, что, якобы, чемпионат Европы вообще не нужен, что это уже чемпионат второго плана».

В чем видят позитив от проведения чемпионата?

О том, какую выгоду могут извлечь белорусские власти, рассказал сам Лукашенко:

– Главное – заявление руководителя IBU, что за то, что вы нас поддержали, спасли, фактически говоря, мы подумаем о том, чтобы в ближайшее время передать в «Раубичи» этап Кубка мира – уже ведущих, самых топовых спортсменов.

Но это заявление выглядит спорным: за последние два десятилетия Беларусь принимает чемпионат Европы по биатлону уже четвертый раз, но раньше заполучить этап Кубка мира это не помогало.

Прессбол отмечает: «Для чего нам этот чемпионат Европы? Вопрос хороший, и ответа на него нет».

Что пишут белорусские болельщики на форумах?

Из комментариев белорусов на форумах:

«В Европе просто мозги есть, и деньги считать умеют. Финляндия и Эстония явно не дураки, отказавшись проводить ЧЕ никому не нужный. А у наших сразу мозг включился: сколько я могу распилить бюджета на снеге».

«Только мы можем просто выкидывать деньги на ветер без отдачи, возить снег машинками, принимать, кормить. И все в убыток, ради понтов и проведения соревнований уровня двора».

«Даже по телеку видно, как мучаются спортсмены на этой каше. Кому это нужно было?! Факт, что ни спортсменам, ни белорусам».