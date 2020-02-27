Цена российской нефти в Европе рухнула ниже $50 впервые с 2017 года 8 27.02.2020, 16:03

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Критической точкой для правительства РФ является отметка 52 доллара за бочку.

Мировой рынок нефти продолжает «свободное падение» на фоне стремительного распространения коронавируса за пределами Китая.

На опасениях шокового сокращения спроса и замедления мировой экономики цены основных эталонных сортов «черного золота» падают седьмой день подряд и в четверг обновили минимумы более чем за год, пишет finanz.ru.

Майские фьючерсы на марку Brent на Лондонской бирже ICE к 13.08 (по Минску) подешевели еще на 2,08%, увеличив потери до 10,5% с начала недели и 20,4% с начала года. В моменте котировки падали до 51,68 доллара за баррель - минимума с декабря 2018 года.

Стоимость WTI в Нью-Йорке падает на 1,97% за день, 9,1% за неделю и 25% с начала года. Апрельские контракты заключаются по 47,8 доллара за баррель, а ранее в ходе сессии опускались до отметки 47,68 доллара, также оформив минимум за 13 месяцев.

Российская нефть Urals в европейских портах продается дешевле 50 долларов впервые с 2017 года. По данным Reuters на четверг, в среднем каждый баррель уходит на экспорт со скидкой в 2,17 доллара к Brent, что дает цену в 49,6 доллара.

Дисконт физической нефти к фьючерсным ценам растет, сигнализируя об избытке на рынке. Неделю назад, 20 февраля, Urals cтоила лишь на 83 цента дешевле Brent, и с тех пор эта разница подскочила почти втрое.

«Болевой точкой» нефтяного рынка остается спрос, говорит управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По оценке Goldman Sachs, только китайские НПЗ сократили переработку на 4 млн баррелей в сутки. В азиатских портах снова, как в 2015-16 гг формируются пробки из танкеров, которые превращаются в плавучие хранилища в ожидании разгрузки, пишет Bloomberg. Нефтетрейдеры Trafigura, Glencore и Mercuria ищут свободные мощности в хранилищах на суше, арендуя еще не заполненные резервуары в Южной Корее и Сингапуре.

Если еще две недели назад речь шла о падении китайского спроса, то теперь проблема, похоже, может охватить весь мир, говорит Захир. По данным ВОЗ на четверг, число новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число случаев внутри страны. Всего зарегистрировано 2790 новых заболевших в 37 странах, включая 44 смерти по состоянию.

Правительство Бразилии подтвердило первый случай коронавируса в Латинской Америке. Новые случаи заражения также зафиксированы в Норвегии, Грузии и Пакистане. По данным Министерства здравоохранения Италии и Всемирной организации здравоохранения, за последние два дня количество случаев заболевания в Италии увеличилось втрое, до 374. Всего же в мире заражены 82 тысячи человек, 2,8 тысячи скончались.

Рынок боится, что эпидемия коснется США, говорит Захир: «Если мы увидим, что все больше стран сообщают о вспышках, цены на нефть упадут существенно ниже 50 долларов за баррель».

Для российского бюджета, нагруженного расходами на национальные проекты и социальные обещания Владимира Путина, нефтяной обвал может стать серьезным испытаниям. При верстке проекта казны на 2020 год Минфин и МЭР закладывали среднюю стоимость Urals на уровне 57 долларов за баррель. Это на 14% выше текущих цен.

Критической точкой для правительства является отметка 52 доллара за бочку: если котировки падают ниже, бюджет становится дефицитным, и для сведения расходов с доходами требуется девальвация рубля.