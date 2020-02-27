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Почти $13 миллиардов украинцы перечислили из-за границы на родину

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  • 27.02.2020, 16:35
Почти $13 миллиардов украинцы перечислили из-за границы на родину

Это способствовало росту уровня средней зарплаты в Украине.

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году трудовые мигранты перевели в страну $12,9 млрд. Такие данные министерство приводит в отчете об исполнении бюджета за 2019-й, который опубликовали в официальной прессе правительства, передает hromadske.ua.

Там отмечают, что в течение 2019-го объем денежных переводов мигрантов вырос на 12,2% в сравнении с предыдущем годом и способствовал росту уровня средней зарплаты в Украине.

«Факторами расширения спроса со стороны населения в 2019 году выступали: рост реальной заработной платы на 9,8% в фоне продолжения политики правительства по повышению минимальной заработной платы (на 12,1%) и высокого давления на рынке труда вследствие трудовой миграции», — говорится в отчете Минфина.

Кроме этого, в Минфине отмечают, что высокая трудовая миграция украинцев за границу способствовала уменьшению безработицы в Украине до 7,3%, что является лучшим показателем за последние 6 лет.

Отметим, что по предварительным данным Национального банка Украины, который ведет статистику денежных переводов украинских работников, объемы этих переводов в 2019 году составили около $12 млрд, то есть почти на $1 млрд меньше, чем отметили в Минфине. В 2018 году объемы переводов составляли $10,88 млрд.

За три квартала 2019-го трудовые мигранты перевели в Украину $8,74 млрд, из которых $2,82 млрд составили переводы из Польши.


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