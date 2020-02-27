Выборы в Словакии: оппозция за два дня до выборов выходит в лидеры 27.02.2020, 16:47

В парламент имеют шанс попасть восемь партий.

За два дня до парламентских выборов в Словакии сменился лидер социологических опросов - партию власти SMER впервые вытеснила популистская OľaNO ("Обычные люди и независимые личности").

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Словакии запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения относительно избирательных предпочтений за две недели до выборов, однако данные последнего опроса опубликовали чешские СМИ.

Результаты, опубликованные изданием Aktualne, показывают, что в Национальный совет (парламент Словакии) имеют шанс попасть 8 партий. При этом ни одна из них не набирает более 20% голосов избирателей.

На первое место с 19,1% впервые вышла оппозиционная популистская партия OľaNO, основанная бизнесменом Игорем Матовичем, который является контрсистемным политиком. Нынешняя партия власти Smer Роберта Фицо - лишь вторая с 15,6%.

На третьей позиции - ультраправая ĽSNS ("Народная партия "Наша Словакия" - котлебовцы") Марианна Котлебы, за которую готовы отдать голоса 9,8% словаков.

Далее поддержка партий выглядит так: "Прогрессивная Словакия" (Progresívne Slovensko), одной из основательниц которой является действующая словацкая президентка Зузана Чапутова, четвертая с 9,4%.

Права популистская партия "Мы - семья" (Sme Rodina) Бориса Коллара - пятая с 7,2%;

Либерально-экономическая партия "Свобода и Солидарность" (SAS) Ричарда Сулика - шестая с 7%;

Партия экс-президента Андрея Киски "Для людей" (Za ľudí) - седьмая с 6,6%;

Консервативное Христианско-демократическое движение (KDH) - восьмое с 4,8%.

Парламентские выборы в Словакии состоятся 29 февраля.