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Исследователи рассказали, какая музыка успокаивает кошек

  • 27.02.2020, 16:55
Исследователи рассказали, какая музыка успокаивает кошек

Эксперимент провели в ветеринарной клинике.

Ученые доказали, что расслабляющая музыка действует на людей как сильнейшее успокоительное. В новом эксперименте американские исследователи решили проверить, может ли музыка успокоить животных. Об этом пишет N+1.

Ученые сравнили классическую музыку с композициями, записанными специально для котов — с учетом диапазона воспринимаемой ими частоты звуков. На аудио исследователи записали звуки урчания и кормления котят.

Эксперимент провели в ветеринарной клинике, где 21 кошке во время осмотров включали или классику («Элегию» Габриэля Форе), или кошачью «музыку» («Арию Скутера Бира» Дэвида Тэйе), или не включали ничего.

До, во время и после осмотра ученые измеряли уровень стресса кошек — владельцев просили заполнить опросник, а у самих животных измеряли отношение нейтрофилов к лимфоцитам в крови.

Во время и после осмотра показатели стресса у кошек, которым давали послушать записанные специально для них треки, были ниже, чем у животных, которые слушали человеческую музыку или не слушали ничего.


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