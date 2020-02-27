Саудовская Аравия впервые полностью закрыла Мекку и Медину для иностранцев 27.02.2020, 17:15

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Все из-за вспышки коронавируса.

Саудовская Аравия впервые закрыла въезд иностранцам в Мекку и Медину из-за опасений распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дела Саудовской Аравии в Twitter, пишет rbc.ua.

Кроме этого в въезд в королевство запрещен туристам из тех стран, где распространение коронавируса представляет собой опасность. В частности, речь идет об Иране, Италии, Китае, Японии, Южной Корее, а также некоторых других стран восточной Азии.