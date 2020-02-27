Белорусы начали замечать, что у них резко вырос расход топлива 17 27.02.2020, 17:27

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В чем причина?

Сразу несколько читателей обратились в редакцию tut.by с одной и той же проблемой: они обратили внимание, что в их автомобилях резко вырос расход топлива — от литра до двух. Все они уверяют, что манеру езды не меняли, машины исправны, да и резких изменений погоды в последнее время не было. Выходит, с нашим топливом что-то не так?

«Расход вырос на два литра»

Евгений рассказал, что он работает в одной из служб такси. Автомобиль у него — Citroen Xantia с двухлитровым дизельным двигателем HDI. Водитель пояснил, что раньше заливал 20 литров дизельного топлива, и ему этого хватало на пробег в 270−280 км (примерно 7,4 литра на «сотню»). Примерно неделю назад он заметил, что после заправки тех же 20 литров проезжал уже 210 км (9,5 литра на 100 км). По его словам, на похожую проблему в чате таксистов в вайбере жаловались и около десятка его коллег. Причем те, кто ездит на новых машинах, обращались на официальный сервис, но никаких технических проблем на автомобилях не обнаружили. Евгений связывает повышенный расход с ухудшением качества топлива.

Еще одной историей поделился наш читатель Олег. Он ездит на Peugeot 406 с бензиновым мотором 1,8 литра. Говорит, что маршрут у него стандартный — дом-работа, работа-дом. На круг получается 22 км. Раньше расход был стабильно не выше 7,5−7,6 литра по бортовому компьютеру. Потом стал замечать, что расход резко вырос до 8,8 литра. Проверил свечи — в порядке. Попробовал заправляться на разных АЗС — все равно расход держится выше.

И таких обращений в редакцию — больше десяти. Водители пишут, что не меняли ни манеру езды, ни привычные маршруты, проверяли топливную аппаратуру, меняли фильтры, но расход топлива внезапно подскочил на полтора-два литра.

Журналисты вместе с экспертами собрали три версии, которыми можно попытаться объяснить эту ситуацию.

Версия первая: качество топлива изменилось

Вообще традиционно считается, что белорусское топливо хорошего качества. Но все-таки стоит вспомнить недавний скандал с попавшей в нефтепровод «Дружба» некачественной нефтью. По официальной информации, Мозырский НПЗ успел переработать 563 тысячи тонн загрязненной хлорорганическими соединениями нефти. Не исключено, что нефтепродукты, сделанные из проблемного сырья, могли быть подмешаны в продукты из «чистой» нефти. При этом это не значит, что топливо перестало соответствовать стандартам. Как говорится, качество бензина не ухудшилось, оно изменилось.

— Качество топлива, безусловно, самым прямым образом влияет на его расход. Здесь играют роль полнота сгорания, наличие-отсутствие различных присадок, мусора, грязи. Плохой бензин или дизельное топливо способны поднять расход на 10−15%, — объясняет Дмитрий Перлин, технический эксперт официального дилера популярной японской марки. — Одна из причин — падение мощности двигателя, которое водитель компенсирует интенсивностью нажатия на педаль газа, причем зачастую даже незаметно для себя. Если говорить о бензиновых двигателях, то на свечах образуется нагар, не происходит полного сгорания топлива.

Правда, по словам эксперта, обычно повышенный расход, связанный с качеством топлива, сопровождается и другими симптомами — неустойчивой работой двигателя, провалами оборотов, падением тяги.

— Что касается нашего дилерского сервиса, то у нас не было обращений по поводу внезапно выросшего расхода топлива, — заверил Дмитрий Перлин.

Аналогично ответили и на еще одном дилерском сервисе: никаких массовых жалоб на повышенный расход топлива нет. Такие обращения периодически происходят, но не больше и не меньше, чем обычно.

Версия вторая: массовый недолив

Некоторые читатели начали подозревать АЗС в недоливе топлива. Но насколько это реально сделать?

— Современные АЗС автоматизированы настолько, что вмешательство человека практически сведено к нулю. Если и случается недолив, то причиной его, скорее всего, будет сбой автоматики или оборудования, — говорит нам директор одной из крупных столичных АЗС. — При этом все АЗС раз в неделю проверяются независимыми контролирующими органами как раз на правильность работы топливозаправочных колонок.

Более того, водитель, заподозривший, что ему недоливают топливо, может тут же на месте обратиться к администрации АЗС и попросить произвести контрольную заправку в так называемый «мерник эталонный».

— Это специальная поверенная емкость на 10 или 50 литров. Прямо при клиенте в нее зальют топливо. На 50 литрах допускается отклонение в 100 мл.

Версия третья: сильный ветер

По словам технического специалиста одного из дилерских сервисов, расход топлива может повышаться в силу специфической погоды — температура 2−3 градуса и высокая влажность. При таких условиях топливо обладает плохой испаряемостью.

Известный факт, что расход топлива растет при морозах, но их этой зимой почти не было, так что этот фактор отбрасываем. Но еще один важный важный фактор — ветер. Специалисты говорят, что встречный ветер 5 м/с равносилен тому, как если бы машина стала ехать быстрее на 18 км/ч. При движении за городом это приводит к росту расхода топлива на 5−10%. Можно предположить, что в городе влияние ветра на расход все же будет меньше, для тех, кто выезжает за город — проблема весьма актуальная.

Мы просмотрели архив сводок погоды в Минске за предыдущие 21 день. И посчитали дни, когда скорость ветра была не ниже 5 м/с. Таких ветреных дней оказалось восемь. Из них два дня ветер достигал скорости 7 м/с. А по Беларуси в феврале было несколько дней, когда синоптики объявляли оранжевый уровень опасности — скорость ветра иногда достигала 21 м/с. В январе, кстати, погода тоже была ветреная: было два дня, когда ветер достигал скорости 18 м/с, шесть дней — когда скорость ветра была 7−9 м/с.Так что если водители активно ездили в такие дни, то и топлива у них могло уйти больше обычного.