На «Нафтане» рабочий получил травму и умер в больнице 27.02.2020, 17:39

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Мужчине в шею попал осколок диска болгарки.

На Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан» 36-летний рабочий получил травму, от которой затем умер в больнице. Это случилось днем 26 февраля. Мужчину госпитализировали с травмой шеи после того, как при монтаже трубопровода в него отлетел осколок диска асфальтобетонорезки. Врачи не смогли спасти жизнь рабочему - он умер от травмы, которая оказалась слишком серьезной.

Выяснилось, что погибший работал не на «Нафтане», а в трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда НПЗ, сообщает Следственный комитет, пишет kp.by. Работал ли болгаркой сам пострадавший, пока не уточняется.

Местный горотдел СК проводит проверку по факту трагедии, изучается документация, которая регулирует порядок производства работ и охрану труда. Назначены необходимые экспертизы.