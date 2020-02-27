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Дело ЮКОСа: cуд Гааги использовал аргумент аннексии Крыма против РФ

  • 27.02.2020, 17:44
Дело ЮКОСа: cуд Гааги использовал аргумент аннексии Крыма против РФ

Россия должна выплатить $50 миллиардов бывшим акционерам.

Решение Апелляционного суда Гааги, обязывающее Российскую Федерацию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС, было принято с использованием аргумента об аннексии Крыма Россией. Об этом пишет РБК со ссылкой на полный текст решения суда.

Ключевым вопросом в деле ЮКОСа было временное применение Россией международного Договора к Энергетической хартии (ДЭХ). Защита РФ утверждала, что при временном применении Россия не приняла его статью о разрешении споров с инвесторами в международном арбитраже. Страна утверждала, что по российским законам споры в области публичного права могут быть рассмотрены только в российских судах.

Апелляционный суд Гааги, во-первых, постановил, что международный договор временно применяется либо целиком, либо не применяется. Во-вторых, суд посчитал "Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации" 2014 года свидетельством того, что РФ пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности, а не исключая те положения, которые противоречат российскому законодательству.

Суд отметил, что, согласно трактовке Конституционного суда РФ, договор "о присоединении Крыма" вступил в силу временно до его ратификации. В то же время, его положения отклонялись от действующего российского законодательства - в частности, он устанавливал новые государственные границы.

В своем обосновании конституционности "принятия Крыма в состав России" Конституционный суд также сослался на другое свое постановление от марта 2012 года, в котором подчеркивалось, что правила временно применяемого международного договора становятся частью правовой системы РФ и имеют, как и вступившие в силу международные договоры РФ, приоритет перед российскими законами.

Таким образом, подход России и ее юристов в деле ЮКОСа противоречит позиции Конституционного суда РФ, посчитал апелляционный суд Гааги.


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