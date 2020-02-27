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Коронавирус принес белорусскому хоккеисту «золото» АХЛ

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  • 27.02.2020, 17:52
Коронавирус принес белорусскому хоккеисту «золото» АХЛ
Роман Алексеев

Cезон-2018/19 оказался для Романа Алексеева успешным.

Возможно, мы вас удивим, но АХЛ – это не только вторая по силе лига Северной Америки, но еще и загадочный турнир под полным названием Азиатская хоккейная лига. Более того, мы готовы поразить вас дважды – даже в таком экзотическом соревновании есть белорусы! Правда, играет наш единственный представитель – защитник Роман Алексеев – в российской команде «Сахалин», разбавляющей компанию японских и корейских клубов, пишет «Трибуна».

И делает это довольно успешно – сезон-2018/19 оказался для клуба белоруса «золотым».

Аналогичного достижения «Сахалин» вместе с Алексеевым добился и в нынешнем сезоне – вот только обстоятельства победы оказались куда интереснее. Южно-сахалинский клуб уверенно дошел до финала соревнований, где должен был зарубиться против самой титулованной команды лиги – южнокорейского «Аньянг Халла».

Однако финальной серии состояться было не суждено – вмешался бушующий в Южной Корее коронавирус. По последним данным, корейское правительство подняло уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. Сейчас в «Стране утренней свежести» зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом.

В общем – не до хоккея.

Таким образом, титул чемпиона одновременно получил и «Сахалин», и «Аньянг Халла». Интересно также то, что ситуация с раздвоением титула происходит уже второй раз – и опять из-за чрезвычайной ситуации. В сезоне-2010/11 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стал все тот же «Аньянг Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс».


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