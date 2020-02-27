Последняя страна НАТО начала ратификацию вступления Северной Македонии в Альянс

Последняя страна НАТО начала ратификацию вступления Северной Македонии в Альянс2
- 27.02.2020, 18:12
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После полной ратификации протокола Cкопье станет полноправным членом НАТО.
Нижняя палата испанского парламента в четверг утром проголосовала за ратификацию протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Об этом сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров, пишет "Европейская правда".
"Нижняя палата в Мадриде сегодня утром ратифицировала протокол присоединения к НАТО 279 голосами "за" и одним голосом "против"! Большое спасибо! Следующая и последняя остановка - Сенат", - написал министр на своей Facebook-странице.
Испания - последняя страна НАТО, которая еще не одобрила протокол о присоединении Северной Македонии. Голосование откладывалось из-за роспуска парламента и досрочных выборов.
После полной ратификации протокола Испанией бывшая югославская республика станет полноправным членом НАТО.