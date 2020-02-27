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В пятницу в Беларуси ожидается до +6°С

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  • 27.02.2020, 18:58
В пятницу в Беларуси ожидается до +6°С

Местами пройдут небольшие осадки.

До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, а утром и днем во многих районах Витебской области пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем - от нуля до плюс 6.


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